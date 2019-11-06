Румас: Полоцкий район - промышленный регион с потенциалом дальнейшего роста

6 ноября, Полоцк /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Полоцкий район - промышленный регион с потенциалом дальнейшего роста. Такое мнение высказал премьер-министр Беларуси Сергей Румас во время заседания Полоцкого райисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.
Полоцк входит в число 11 городов с численностью населения свыше 80 тыс. человек. По ним есть отдельное поручение главы государства, которое было озвучено в апреле, о том, что государство должно первоочередное внимание уделять таким городам и придать дополнительный импульс их развитию. "Уже есть план мероприятий по развитию средних городов, в ближайшее время состоится совещание у Президента по развитию этих административно-территориальных единиц. Три из них находятся в Витебской области - Орша, Полоцк и Новополоцк", - сказал глава правительства.
Решением Витебского облисполкома был утвержден комплексный план ускоренного развития Полоцкого района на 2019-2020 годы. Он включает 18 разделов, которые содержат 248 мероприятий. За январь-сентябрь этого года на частичную их реализацию потрачено Br120,2 млн. Премьер-министр нацелил всех руководителей региона успешно выполнить эту программу.
"В Полоцком районе уровень зарегистрированной безработицы, к сожалению, выше, чем в среднем по стране и области. Вместе с тем в регионе есть положительные примеры создания новых производств и рабочих мест. Среди них "Полоцк-ОАО Стекловолокно", ООО "КимаБел", СООО "Новополоцкий завод технологических металлоконструкций", - сказал Сергей Румас.
Во время рабочей поездки с руководством Новополоцкого завода технологических металлоконструкций он обсудил системные меры, которые нужно принять для привлечения инвесторов, создания новых производств. "В Полоцком районе достаточно необходимых площадей. Он является хорошим промышленным регионом, у него есть потенциал для дальнейшего роста", - добавил премьер-министр.
Сергей Румас также обратил внимание руководителей всех организаций района на необходимость выйти по итогам года на среднемесячную зарплату не менее Br500. Пока в регионе семь предприятий платят ниже этого показателя. Также руководитель правительства заострил внимание местной власти на необходимости постоянно поддерживать дороги в хорошем качестве. Этот вопрос актуален для местных жителей, он регулярно поднимается в обращениях граждан.-0-
Фото Александра Хитрова