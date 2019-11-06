Румас: Полоцкий район - промышленный регион с потенциалом дальнейшего роста

6 ноября, Полоцк /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Полоцкий район - промышленный регион с потенциалом дальнейшего роста. Такое мнение высказал премьер-министр Беларуси Сергей Румас во время заседания Полоцкого райисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

Полоцк входит в число 11 городов с численностью населения свыше 80 тыс. человек. По ним есть отдельное поручение главы государства, которое было озвучено в апреле, о том, что государство должно первоочередное внимание уделять таким городам и придать дополнительный импульс их развитию. "Уже есть план мероприятий по развитию средних городов, в ближайшее время состоится совещание у Президента по развитию этих административно-территориальных единиц. Три из них находятся в Витебской области - Орша, Полоцк и Новополоцк", - сказал глава правительства.

Решением Витебского облисполкома был утвержден комплексный план ускоренного развития Полоцкого района на 2019-2020 годы. Он включает 18 разделов, которые содержат 248 мероприятий. За январь-сентябрь этого года на частичную их реализацию потрачено Br120,2 млн. Премьер-министр нацелил всех руководителей региона успешно выполнить эту программу.

"В Полоцком районе уровень зарегистрированной безработицы, к сожалению, выше, чем в среднем по стране и области. Вместе с тем в регионе есть положительные примеры создания новых производств и рабочих мест. Среди них "Полоцк-ОАО Стекловолокно", ООО "КимаБел", СООО "Новополоцкий завод технологических металлоконструкций", - сказал Сергей Румас.

Во время рабочей поездки с руководством Новополоцкого завода технологических металлоконструкций он обсудил системные меры, которые нужно принять для привлечения инвесторов, создания новых производств. "В Полоцком районе достаточно необходимых площадей. Он является хорошим промышленным регионом, у него есть потенциал для дальнейшего роста", - добавил премьер-министр.

Сергей Румас во время посещения предприятия

Новополоцкий завод технологических металлоконструкций

Сергей Румас также обратил внимание руководителей всех организаций района на необходимость выйти по итогам года на среднемесячную зарплату не менее Br500. Пока в регионе семь предприятий платят ниже этого показателя. Также руководитель правительства заострил внимание местной власти на необходимости постоянно поддерживать дороги в хорошем качестве. Этот вопрос актуален для местных жителей, он регулярно поднимается в обращениях граждан.-0-

Фото Александра Хитрова