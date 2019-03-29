Румас поручил до 1 апреля провести проверку сельхозпредприятий Гомельской области

29 марта, Мозырь /Корр. БЕЛТА/. Для обеспечения стабильной работы сельскохозяйственной отрасли до 1 апреля необходимо организовать немедленную проверку всех производственных объектов и обеспечить ликвидацию выявленных нарушений. Такую задачу поставил сегодня премьер-министр Беларуси Сергей Румас перед руководством Гомельской области во время заседания Мозырского райисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

"Контрольные службы Минсельхозпрода, КГК, милиция ежедневно выявляют нарушения в соблюдении технологических регламентов в сельскохозяйственном производстве. Имеют место вопиющие факты бесхозяйственности на товарных фермах и фермах по содержанию скота, механизированных дворах и других производственных объектах", - сказал Сергей Румас. Глава государства такую ситуацию оценил резко негативно, напомнил премьер-министр.

Сергей Румас поручил председателю Гомельского облисполкома Владимиру Дворнику довести до руководства каждого района области и каждой организации требование о проверках сельхозобъектов и обеспечить их исполнение.

Премьер-министр ознакомился с ходом подготовки сельскохозяйственных организаций Мозырского района к весенне-полевым работам. Председатель Мозырского райисполкома Елена Павлечко рассказала, что в структуре посевных площадей района в этом году наибольший удельный вес занимают зерновые и зернобобовые культуры с учетом кукурузы на зерно - 42%, кукуруза на силос - 32%, озимые на зеленый корм - 8%, рапс - 7%, многолетние и однолетние травы - 10%, картофель и овощи - более 1%.

Под яровой сев в Мозырском и Наровлянском районах отведено более 25,8 тыс. га. Яровым зерновым и зернобобовым отданы свыше 3,1 тыс. га, кукурузе на зерно и семена - 6 тыс. га, кукурузе на силос и зеленый корм - 14 тыс. га. По состоянию на 29 марта сев ранних яровых зерновых культур в Мозырском районе проведен на 100% площадей (1,2 тыс. га), в Наровлянском - на 54% площадей (1 тыс. га).

Готовность техники в хозяйствах Мозырского района в зависимости от вида агрегатов составляет от 96% до 100%. Решены вопросы по семенам, удобрениям, средствам защиты растений, топливу, кадрам. Как сообщили в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома, сев ранних яровых идет во всех районах региона. По данным на утро 29 марта, засеяно 51,2 тыс. га, что составляет 43% запланированного. Помимо Мозырского района, в лидерах также Ельский (93%) и Лельчицкий районы (86%).

"Мозырский район сегодня один из лучших. По сельскохозяйственному направлению занимает шестую позицию в стране. Здесь накоплен хороший опыт, имеется преемственность, сформирован коллектив", - дал оценку Владимир Дворник. Он также отметил, что в этом году складываются хорошие погодные условия, которые позволят выполнить намеченное при соблюдении всех технологических регламентов в оптимальные сроки.-0-