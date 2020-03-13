Румас совершит рабочую поездку в Гомельскую область

13 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас посетит сегодня Гомельскую область, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Сергей Румас примет участие в заседании Житковичского райисполкома. Основной вопрос - подготовка сельскохозяйственных организаций района к весенним полевым работам.

О выполнении поручения Президента по реализации инвестиционного проекта "Строительство цеха по производству топливных гранул (пеллет)" премьер-министру доложат в Житковичском лесхозе.

В ОАО "Сатурн -1" руководитель правительства ознакомится с развитием экспортно ориентированного производства узлов, агрегатов, деталей и комплектующих для железнодорожного подвижного состава.

Посетит Сергей Румас также Туровский молочный комбинат. Здесь темой обсуждения станет строительство молочно-товарной фермы на 2,4 тыс. голов дойного стада вблизи населенного пункта Дяковичи Житковичского района. Доложат премьер-министру и о развитии на комбинате импортозамещающего и экспортно ориентированного производства молочной продукции с учетом выхода на проектную мощность.-0-