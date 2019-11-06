Румас совершит рабочую поездку в Витебскую область

6 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас сегодня совершит рабочую поездку в Полоцкий район Витебской области, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Премьер-министр примет участие в заседании Полоцкого райисполкома, на котором рассмотрят состояние дорожного фонда района и выполнение планов по его содержанию. Руководитель правительства побывает в Витебском областном центре олимпийского резерва по гребным видам спорта. Здесь он ознакомится с материально-технической базой спортивного учреждения, результатами работы и перспективами развития центра.

В программе и посещение Новополоцкого завода технологических металлоконструкций. Сергею Румасу доложат о развитии предприятия и реализации инновационного проекта по реконструкции комбината сельского домостроения для производства металлоконструкций.-0-