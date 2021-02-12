Румяные калачи из нашей печи

Главная особенность продукции Лунинецкого хлебозавода – исключительная натуральность. Десятки лет местные пекари работают по традиционным технологиям выпечки без использования вкусовых усилителей и консервантов. Это делает хлеб по-настоящему вкусным. Такой же подход у коллектива при изготовлении кондитерских изделий и восточных сладостей, в том числе лукума, который на Брестчине сейчас производится только в Лунинце.

Хлеб всему голова

Ржаной и пшеничный, заварной и подовый хлеба, с молотым зерном и отрубями, пироги и булочки, козинаки и щербет – это далеко не весь перечень продукции, которую сегодня предлагает покупателю Лунинецкий хлебозавод. Всего в ассортименте более 200 наименований. Сложно поверить, что еще 30 лет назад здесь выпускали только хлеб, преимущественно формовой.

В строй предприятие введено в 1986 году на базе местной пекарни. Среднесуточная производственная мощность хлебозавода в те годы составляла больше 40 тонн готовой продукции. Для этих целей были запущены три линии, одна из которых отвечала за выпуск булочных изделий.

– Облик завода изменился не только в плане технического оснащения, но и организации производственного процесса. Была проведена масштабная модернизация, запущены в работу новые цеха: кондитерский, сахаристых изделий. Вместо старых печей установили новые – термомасляные, ротационные. Все это позволило значительно расширить ассортимент продукции, – отмечает директор филиала ОАО "Берестейский пекарь" Лунинецкий хлебозавод Павел Вабищевич. – Из-за существенного уменьшения выпуска хлебобулочной продукции – с 40 до 4,5 тонны в сутки – необходимо было пересмотреть в целом все производство. Так на смену непрерывному замесу теста пришли периодические тестомесилки. Хлебобулочный цех работает круглосуточно. Как правило, хлеб пекут вечером и ночью, чтобы с утра он поступал свежим в магазины.

Важным шагом в развитии предприятия стало создание фирменной торговой сети. У хлебозавода есть собственные торговые объекты в Лунинце и Микашевичах.

– Сегодня у нас 6 стационарных магазинов и 5 выездных торговых точек – автолавки, которые работают по всему району, – поясняет директор. – Причем кроме наших хлебобулочных и кондитерских изделий в магазинах в широком ассортименте представлена бакалея, мясная и молочная продукция и другие товары повседневного спроса – полный набор продуктов!

Сладости для радости

Вовремя на предприятии поняли: чтобы быть конкурентоспособными, не нужно делать ставку лишь на выпуск хлеба. Занялись раскруткой ассортиментного перечня. К разным видам хлебов добавились торты и пирожные, печенье и пряники. Разработали рецептуры продукции, ориентированной на настоящих гурманов, – щербет, козинаки, зефир и лукум, которые выпускаются в цеху сахаристых изделий.

– Пожалуй, наше предприятие единственное в области и одно из немногих в стране, где производят лукум. Всего разработали 12 наименований, а точнее, вкусов: цитрусовый, кофейный, глазированный, в кокосовой стружке и другие. Срок годности у лукума небольшой, потому что продукт исключительно натуральный, – рассказывает Павел Иванович. – Гибко реагируем на рынок: регулярно добавляем новые виды продукции, заменяя ими те, что пользуются меньшей популярностью у покупателей. Расширили линейку ириса. Теперь выпускаем ирис с арахисом – он очень полюбился нашим покупателям. При производстве зефира в прошлом году решили заменить пектин на агар, который сделал наш десерт еще более нежным и воздушным.

В 2020 году Лунинецкий хлебозавод расширил производство и "подсластил" линейку сахаристых изделий совершенно новым продуктом.

– Мармелад – приятное на вкус лакомство. Одно из самых полезных в категории кондитерских изделий. Теперь эту продукцию производит и наше предприятие, – отмечает руководитель. – У лунинецкого мармелада яркий и выразительный вкус. В нем нет ни грамма "химии" – только сахар, сок, натуральные красители. Разработали сразу четыре вида: со вкусом лимона, яблока, малины и глазированный. В торговой сети его можно купить на развес или в нашей красочной заводской упаковке.

Настоящим украшением любого праздничного стола станут шедевральные торты, "пропитанные" любовью к своему делу и мастерством здешних кондитеров. Среди более 20 их видов каждый найдет подходящий к событию торт. Ко Дню влюбленных, 23 февраля и 8 Марта сладких дел мастера из Лунинца обещают удивить покупателей красивыми, а главное, вкусными десертами, в том числе тематическими тортами.

– Ассортимент тортов постоянно дополняется новыми видами и вкусами. "Медовичок домашний", "Сметанная нежность", "Кокосанка", "Киевский", самый востребованный у лунинчан – "Дамское искушение"… Выбор, как видите, большой, – говорит Павел Вабищевич. – В основном срок годности наших тортов – 5 суток. Но есть и такие, которые сегодня испекли, а максимум завтра они должны оказаться на столе. Потому что в составе у них только натуральные продукты.

В ассортименте Лунинецкого хлебозавода – более 200 наименований.

Кроме хлебобулочной продукции здесь производят лукум, зефир, щербет, козинаки, а в прошлом году стали выпускать еще и мармелад.

В этом году предприятие планирует закупить новое оборудование, которое позволит упаковывать хлеб в бумажный пакет – экологически чистый и биоразлагаемый.

Марина ВАЛАХ

Павел ОРЛОВСКИЙ

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