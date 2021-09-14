Русый: каждое обращение должно быть рассмотрено досконально, комплексно и по закону

14 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Каждое обращение граждан должно быть рассмотрено досконально, с комплексным подходом и в соответствии с законодательством. На этом сделал акцент председатель Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Русый по итогам рассмотрения обращений граждан в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня с участием председателя Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению было рассмотрено три спорных вопроса, которые волнуют гомельчан.

В первом случае продолжительный период оставался не снятым вопрос по установлению границ земельного участка гомельчанина. "Совместно со службой контроля Госкомимущества при помощи суперсовременного оборудования сделаем итоговые замеры, которые поставят точку в решении вопроса. Будет так, как положено по закону", - сказал Михаил Русый. При этом он отметил, что государство возьмет расходы по этим операциям на себя.

Два других вопроса - в порядке контроля. Один из них касается благоустройства двора в одном из микрорайонов областного центра. Установлены конкретные сроки для выполнения работ. "Ставлю его на дополнительный контроль. По возможности приеду удостовериться, что все реально выполнено", - отметил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению. Он лично посетил проблемные площадки.

Также на контроле жилищный вопрос. Две сестры живут в доме Центра олимпийского резерва и подготовки. Здание аварийное. "Есть предложение города дать им арендную квартиру, жилье готовы предоставить в самые короткие сроки. Власти готовы пойти навстречу. Однако приемлемый вариант решения проблемы должны выбрать только сами обратившиеся",- подчеркнул Михаил Русый.

"Каждое обращение должно быть рассмотрено досконально, с комплексным подходом и в соответствии с законодательством. Некоторые граждане уверены: любой вопрос, который они подняли, даже незаконный, мы должны решить в их пользу. Мы же обязаны рассмотреть и разрешить поступившую проблему исключительно в законном порядке. Решение может не нравиться обратившемуся или представителям служб, но оно будет законным", - пояснил Михаил Русый.

Также на заседании с руководителями разных служб рассмотрены актуальные вопросы, нюансы взаимодействия и работы. "Определенная часть обращений возникает из-за того, что где-то было неправильно принято управленческое решение. Особенно это касается темы определения границ земельных участков, благоустройства территории, капитального ремонта жилья. Назвали конкретные сроки - выполняем без ссылок на плохую погоду и другие причины. В определенный срок все должно быть качественно и четко выполнено. Все должны понимать, что нормы есть нормы, правила есть правила, закон есть закон. Там, где нарушен закон, справедливость будет восстановлена. Мы должны четко стоять на позициях закона. Власть должна грамотно выполнять свои функции. Нужна человеку помощь - необходимо сделать все возможное, чтобы помочь. Надо навести порядок в органах власти - навести. Третьего не дано", - подчеркнул Михаил Русый.

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению сказал, что нередко приходится сталкиваться с правовым нигилизмом населения. "Есть категория людей, которая считает, что их вопрос будет решен по одному телефонному звонку. Повторю: у нас правовое государство. Нарушили твои права - есть суд, прокуратура. Надо помочь - подскажем, проконсультируем. А телефонного права у нас в стране нет и не будет", - акцентировал он.

Михаил Русый отметил достойный уровень работы по обращениям граждан в регионе и областном центре. "Специалисты подготовленные, оперативно реагируют. Мы вычленили группу вопросов, которые наиболее часто звучат. Обозначили моменты, которым надо уделить особое внимание", - сказал он.

В Совете Республики продолжают работу по обращениям граждан в комплексном формате, практикуя единые дни приема. Подобные мероприятия прошли в Минске и столичном регионе, Витебской области. Следующий - Брестский регион.-0-