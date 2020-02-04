Русый: многие поступающие на приемах граждан вопросы могут решаться на местах

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многие вопросы, с которыми обращаются люди во время личных приемов граждан, могут решаться на местах. Об этом заявил Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Русый, который сегодня провел личный прием граждан, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.

Фото Совета Республики

"Надо проводить разъяснительную работу, подсказывать, что может сделать человек в конкретной ситуации, куда ему обратиться, чтобы решить проблему", - считает Михаил Русый.

Вопросы, по которым обратились к парламентарию люди в этот раз, касались земельных отношений и судебных споров. Жительница Быховского района попросила помочь с выкупом одного из неиспользуемых зданий больничного учреждения. Она взяла дом в пользование и обустроила для развития агроэкотуризма. Как оказалось, Михаил Русый уже знаком с ситуацией. "Это был старый дом, вы привели его в порядок, сюда ездят отдыхать люди, территория развивается. Мы уже обратились с этим вопросом в Госкомимущество, думаю, сможем вам помочь", - отметил он.

На прием также пришла жительница Минска и попросила рассмотреть запутанную ситуацию с определением границ земельного участка для обслуживания жилого дома в Кировском районе. Дом достался ей в наследство от матери. Судебные тяжбы и разбирательства по этому делу длятся уже несколько лет. Границы земельного участка стали причиной серьезного конфликта с соседями. Стороны обращались в различные ведомства, однако точку в этом деле до сих пор не могут поставить. Михаил Русый внимательно изучил все детали конфликта, пообещал разобраться. "Мы обратимся в Кировский райисполком, изучим ситуацию и дадим ответ, оценим, что можно сделать в рамках действующего законодательства", - сказал сенатор.-0-