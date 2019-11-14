Русый: на местах с гражданами надо работать лично, а не передавать документы из кабинета в кабинет

14 ноября, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. На местах с гражданами надо работать лично, а не передавать документы из кабинета в кабинет. Об этом во время приема граждан заявил помощник Президента - инспектор по Могилевской области Михаил Русый, передает корреспондент БЕЛТА.

Михаил Русый

На прием к помощнику Президента записались 18 человек. Среди обозначенных были вопросы в сфере ЖКХ, обращения частного порядка. Представитель жителей коттеджной застройки на улице Первомайской в агрогородке Полыковичи Могилевского района озвучил коллективную жалобу на отсутствие нормального асфальтового покрытия. Проблемный участок - 800 м. В будущем году здесь не запланирован ремонт дороги. "Ямы еще как-то заделывают, но когда пройдет дождь - невозможно пройти", - рассказал мужчина. Михаил Русый предложил жильцам улицы Первомайской и ответственным структурам объединиться. "Общими силами можно навести там порядок. Тем более что жители сами готовы помочь. Необходимо туда съездить, собрать жителей и поговорить. Предложите людям варианты", - резюмировал помощник Президента.

На приеме Петр Зубарев

Жительница Могилева провела перепланировку в своем доме, а специалист агентства по государственной регистрации и земельному кадастру при оформлении документов допустила ошибку. Агентство свою неправоту признало и исправило, предоставив необходимые документы для регистрации бесплатно. Чтобы зарегистрировать проведенную реконструкцию, женщине оставалось только прийти с заявлением в данное агентство и заплатить небольшую сумму. Михаил Русый разъяснил могилевчанке, что ошибку уже исправили и ей просто нужно прийти с заявлением и зарегистрировать свою перепланировку. Чего она не сделала, продолжая искать ответы у руководства области. "Мы должны заниматься глобальными и стратегическими вопросами, а не разбираться с непониманием людей. Как только ответственные структуры начнут конкретную работу на местах и перестанут просто передавать жалобы из кабинета в кабинет, люди перестанут приходить к нам с такими проблемами", - отметил он.

Во время приема граждан

Еще один житель областного центра пришел с просьбой дать возможность закончить строительство станции технического обслуживания и автомойки по улице Пысина. В 2016 году им с аукциона был приобретен участок для этих целей. Однако в течение нескольких лет никаких работ не проводилось - городские власти решили изъять землю. Мужчина постарался убедить присутствующих, что работы начнутся в самое ближайшее время. "Мы заинтересованы в инвестициях и создании новых рабочих мест. Потому предоставим вам время. Только учитывайте, что контроль будет на каждом этапе. И контроль жесткий. В случае несоблюдения графика участок будет изъят", - ответил Михаил Русый.

"Чтобы решить часть вопросов, с которыми обратились сегодня заявители, нужно было проводить работу на местах, выслушать человека, доступно разъяснить ему ситуацию и, если необходимо, выехать на место, посмотреть на проблему самим, лично", - резюмировал Михаил Русый.-0-

Фото Олега Фойницкого