Русый: патриотическое воспитание является основой подготовки будущих офицеров

10 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Патриотическое воспитание молодежи - одна из основ в воспитании будущих офицеров. Таким мнением с журналистами поделился председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Русый во время встречи с учащимися и педагогическим коллективом Могилевского областного кадетского училища, сообщает БЕЛТА.

Во время общения Михаил Русый акцентировал внимание на том, что кадеты - это будущие офицеры нашей страны. "Офицер - это высокообразованный, подготовленный человек, патриот, который знает историю, любит и ценит свою страну. И готовить детей здесь нужно так, чтобы они понимали, что такое офицерская служба. И патриотическое воспитание молодежи - одна из основ в воспитании будущих офицеров. Мы должны уметь себя защищать, понимать, что такое армия, дисциплина, патриотизм", - подчеркнул Михаил Русый.

На встрече поднимался вопрос о создании на базе кадетского училища областного патриотического центра. "Для этого здесь есть все - места для проживания, обустроенная столовая, прекрасный педагогический коллектив. Здесь сержанты со своей среды, и это не воинская часть, но и не просто учреждение образования. Весь комплекс этих составляющих позволит где-то с подключением органов государственного управления, помимо областного, создать такой элемент. Чтобы это училище было элитным учреждением образования. И все здесь для этого есть: кадры, территория и возможности", - сказал он.

Как отметил Михаил Русый, центр патриотического воспитания позволит обеспечить помимо военной подготовки широкий комплекс культурно-патриотических мероприятий. "Ребята должны посетить все памятные и исторические места Могилевщины, других регионов. Они должны посещать театры. Отсюда мы должны закладывать основу подготовки наших будущих кадров. Около 80% выпускников поступили в высшие заведения на военные специальности. Остальные 20% решили, что это не для них, значит, они будут востребованы в других секторах экономики. Отсюда выходит подготовленный человек. Будущее здесь большое, и я уверен, мы все для этого сделаем", - подчеркнул он

Михаил Русый во время встречи рассказал о развитии Союзного государства, общественно-политической и экономической ситуации в стране и будущем развитии кадетского училища. "Когда я еще работал помощником Президента - инспектором по Могилевской области, мы перемещали сюда это училище и много говорили, что мы поможем сделать и приведем это училище в надлежащее состояние. Видите, сколько уже сделано, но работы еще много. Этот процесс находится на контроле у председателя Могилевского облисполкома Леонида Зайца", - подчеркнул он.

Также Михаил Русый ознакомился с материально-технической базой учреждения образования. Директор Могилевского областного кадетского училища Юрий Гришанов во время экскурсии рассказал о планах на будущее. "На территории училища есть помещения, где раньше располагались мастерские. Это двухэтажное здание. И мы планируем после ремонта на первом этаже разместить тренажерный зал с душевыми и раздевалками, на оставшейся части хотим разместить зал рукопашного боя. У нас очень хороший тренер, у наших ребят есть хорошие результаты, - подчеркнул Юрий Гришанов. - На втором этаже будет располагаться центр патриотического воспитания. Также хотим создать экспозицию, где будет рассказана история кадетского училища. Еще одна экспозиция будет посвящена Афганской войне - мы тесно сотрудничаем с могилевскими ветеранами, и они предложили такую идею. На наш взгляд, это будет интересно. И конечно же, мы планируем здесь разместить зал хореографии - где ребята будут учиться танцевать вальс, полонез, мазурку".

На сегодняшний день в Могилевском областном кадетском училище обучаются 170 ребят.

"Кадеты с юного возраста готовятся к своей будущей профессии. Главная задача военного - защищать Родину. И такое решение не должно быть спонтанным. Поэтому человеку предоставляется возможность почти в реальных условиях воинской службы определиться, он способен потом пойти по выбранному пути, способен ли обеспечить тот уровень требований, который в дальнейшем будет к нему предъявляться как к офицеру нашей белорусской армии", - отметил Михаил Русый.-0-