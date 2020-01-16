Русый: задача исполнительной власти - создать условия для реализации потенциала человека

16 января, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. Самое важное направление работы для исполнительной власти на местах - это создание условий для реализации потенциала человека. Такое мнение высказал председатель Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Русый во время встречи с коллективом частного предприятия "Газосиликатстрой Могилев" во время единого дня информирования, передает корреспондент БЕЛТА.

Михаил Русый во время посещения предприятия

"Самое важное направление работы не только для Могилевского облисполкома, но и для всей исполнительной власти на местах - это создание условий для реализации потенциала человека. Чтобы у него была возможность ходить на работу, качественно выполнять возложенные на него функции и получать за это достойную оплату", - сказал Михаил Русый.

В Могилевской области на 2020 год запланирована обширная программа развития всех сфер жизни. Создание нового производства в Славгороде, запуск производств в сфере агропромышленного комплекса в Белыничах и Кричеве, реконструкция и возведение новых медицинских учреждений, создание и модернизация спортивных объектов.

"Появление производств обеспечит население новыми рабочими местами. Работа в Могилевской области есть, вопрос стоит в том, какую оплату за нее предлагают. Все хотят высокую зарплату, но не все понимают, что для этого нужно не только упорно работать, но еще и качественно выполнять возложенные функции", - подчеркнул Михаил Русый.

На примере частного производства "Газосиликатстрой Могилев" он отметил, что грамотная политика руководства, комфортные условия работы, высокая квалификация сотрудников делают предприятие успешным. 80% продукции уходит на экспорт в Россию и Украину. На предприятии работают 234 человека, в группе компании - 350 человек. Средняя заработная плата составляет почти Br1,3 тыс.

"На предприятиях, производствах, стройках и других сферах нужны грамотные руководители, которые смогут четко и ясно ставить задачу перед сотрудником. Главное создать людям нормальные условия не только в рабочем процессе, но и образовании, здравоохранении и других сферах", - добавил Михаил Русый.-0-

Фото Олега Фойницкого