Ружаны примут областной фестиваль-ярмарку "Дажынкі" 31 августа

20 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Областной фестиваль-ярмарка тружеников села "Дажынкі-2019" пройдет 31 августа в городском поселке Ружаны Пружанского района, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Брестском облисполкоме.

Главной площадкой праздника станет территория Дворцового комплекса рода Сапег. Там пройдут чествование победителей областного соревнования по уборке урожая и концерт, развернется город мастеров, состоятся выступления творческих коллективов Брестской области и столичных артистов - Ларисы Грибалевой, группы "Дядя Ваня", ансамбля "Гуляй, казак", арт-группы "Беларусы".

Почетными грамотами и премиями Брестского облисполкома будут награждены около 80 человек - лучшие комбайнеры, водители, операторы зерносушильных комплексов, агрономы, инженеры и другие специалисты сельского хозяйства. Кроме того, отличившихся на жатве отметят Федерация профсоюзов Беларуси, Министерство сельского хозяйства и продовольствия, другие организации и ведомства. Ожидается, что в целом наград за высокие показатели будут удостоены более 100 тружеников села Брестской области.

Сейчас в столице областных "Дажынак-2019" идут последние приготовления к празднику. Между тем, по информации комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома, уборка ранних зерновых колосовых культур в регионе завершена. Аграриям осталось убрать менее 1% площадей, на которых посеяны культуры более поздних сроков созревания, - просо, гречка, кормовые бобы. На 19 августа намолочено около 1 млн 195 тыс. т зерна при урожайности 35,5 ц/га, что на 6,5 ц больше, чем в прошлом году.

Самый весомый вклад в общеобластной каравай хлеборобов Барановичского и Пружанского районов, собравших 151,4 тыс. т и 118,6 тыс. т зерна соответственно. Наиболее плодородной оказалась нива в ОАО "Агро-Кобринское", где на круг получили 71,1 ц зерна нового урожая. В тройке лидеров по урожайности также филиал "Сельхозагросервис" ОАО "Барановичский райагросервис" (69,8 ц/га) и ОАО "Жеребковичи" Ляховичского района (60,9 ц/га).

Среди передовиков уборочной кампании 313 комбайнерских экипажей, намолотивших более 1 тыс. т зерна. Планку в 1,5 тыс. т намолота преодолел 41 экипаж. В активе девяти механизаторских тандемов 2 тыс. т зерна.-0-