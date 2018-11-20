Рыбная ярмарка пройдет 24-25 ноября в Партизанском районе Минска

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специализированная рыбная ярмарка пройдет 24-25 ноября в Минске на бульваре Тракторостроителей, сообщили БЕЛТА в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

В выходные с 9.00 до 17.00 рыбхозы представят для продажи широкий ассортимент прудовой рыбы (карп, толстолобик, амур, карась, щука, форель), а также продукцию ее переработки - копчено-вяленую рыбу, мороженые полуфабрикаты, консервы.

Очередной сезон рыбных ярмарок стартовал в Минске 17 ноября - на площадке у кинотеатра "Салют" в Ленинском районе. Эти мероприятия пришли на смену сельскохозяйственным ярмаркам выходного дня. До середины декабря ярмарка будет перемещаться по административным районам столицы.

Организатором является ГО "Белводхоз".-0-