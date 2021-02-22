Рыбное место: в Гродно на небольшом участке льда на Немане собрались десятки рыбаков

22 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно десятки рыбаков на протяжении нескольких дней собираются на небольшом ледяном пятачке, передает корреспондент БЕЛТА.

Неман в черте города не замерз полностью. Но подо льдом оказался один из затонов рядом с портом. Туда зашла рыба, что не осталось незамеченным рыбаками. На протяжении нескольких дней на небольшом ледяном пятачке собираются десятки любителей подледного лова. В улове чаще всего лещ, попадаются также плотва, окунь, уклейка и другие виды речной рыбы.

Как сообщили в Гродненской областной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте, ситуация контролируется. В частности, проверяется, чтобы рыбаки соблюдали нормы вылова, а также правила лова. За выходные на нескольких из них составили протоколы за так называемое багрение рыбы.

В Гродненской областной организации Белорусского республиканского общества спасания на водах отметили, что на водоемах региона на протяжении нескольких недель отмечается спокойная ситуация. Толщина льда во многих местах превышает 20 см. Выход на него при условии соблюдения всех мер предосторожности безопасен.-0-

Фото Леонида Щеглова