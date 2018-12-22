Рыбную ярмарку проведут в Минске у ДК железнодорожников

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специализированная рыбная ярмарка развернется сегодня на площадке у Дворца культуры и спорта железнодорожников по ул. Чкалова в Октябрьском районе Минска, сообщили БЕЛТА в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

С 9.00 до 17.00 рыбхозы представят для продажи широкий ассортимент прудовой рыбы (карп, толстолобик, амур, карась, щука, форель), а также продукцию ее переработки - копчено-вяленую рыбу, мороженые полуфабрикаты, консервы.

Очередной сезон рыбных ярмарок стартовал в Минске 17 ноября - на площадке у кинотеатра "Салют" в Ленинском районе. Эти мероприятия пришли на смену сельскохозяйственным ярмаркам выходного дня. Ярмарка перемещается по административным районам столицы. Рыбные ряды 22 декабря станут частью предрождественской ярмарки в Октябрьском районе.

Организатор ярмарки - ГО "Белводхоз".-0-