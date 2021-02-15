Рыболовный фестиваль пройдет 20 февраля в Минском районе

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский областной рыболовный фестиваль пройдет 20 февраля на гребном канале Республиканского центра олимпийской подготовки по гребным видам спорта в Минском районе, сообщили БЕЛТА в Белорусском обществе охотников и рыболовов.

Планируется организовать соревнования по лову рыбы в двух дисциплинах рыболовного спорта: на мормышку со льда и на зимнюю блесну. Участниками соревнований могут быть все желающие рыболовы, но для этого необходимо зарегистрироваться.

Заявки следует присылать до 17 февраля на электронный адрес ohota_boor@mail.ru. В заявке необходимо указать ФИО, год рождения, контактный номер телефона и дисциплину, в которой рыболов будет принимать участие.

С положением о проведении соревнований можно ознакомиться на сайте БООР.-0-