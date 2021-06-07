Рыболовный сезон в Витебской области открывается с 9 июня

7 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области с 9 июня снимаются нерестовые ограничения и стартует новый рыболовный сезон, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника инспекции - начальник отдела госконтроля областной инспекции охраны животного и растительного мира Вячеслав Солдатов.

В рыболовных угодьях разрешат использовать маломерные суда для любительского рыболовства, а также нахлыстовые, поплавочные, кивковые и донные удочки, спиннинги, кружки, жерлицы, ставки, колобашки и другие аналогичные системы. Однако при лове рыбы на снастях общее количество крючков не должно превышать пяти штук на рыболова. Запрещается использовать двойные и тройные крючки без блесны, естественной или искусственной приманки, ловить рыбу с судов в темное время суток. Вместе с тем ловля сома в Витебской области запрещена по 1 июля.

За нарушение правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере до 10 базовых величин (1 БВ - Br29). За незаконную добычу можно получить штраф в размере от 10 до 30 базовых с возмещением причиненного природе вреда. Уголовная ответственность наступает за нанесение урона окружающей среде в 100 и более базовых величин.-0-