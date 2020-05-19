Рынок аренды жилья в Минске: конфликт между ожиданиями собственников и возможностями арендаторов

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нестабильность в экономике и пандемия значительно повлияли на рынок аренды жилья в Минске. Такое мнение высказала корреспонденту БЕЛТА начальник отдела аренды жилья "Твоя столица. Агентство недвижимости" Маргарита Почицкая.

"Активные колебания курса доллара заставили арендаторов "затянуть ремни". Того, кто уже снимал квартиру, - договариваться с арендодателями о снижении цены, а тех, кто искал, - занять выжидательную позицию", - отметила эксперт. По ее словам, несмотря на рост общего числа предложений на столичном рынке аренды жилья и тренд на снижение цены, проблемы с подбором хороших недорогих объектов по-прежнему остаются. Главная причина - конфликт интересов между ожиданиями собственников и возможностями арендаторов, считает Маргарита Почицкая.

"Из-за пандемии у многих арендаторов сократились доходы в белорусских рублях, а значит, снизился уровень возможной цены за аренду квартиры. К примеру, если раньше наиболее частый запрос в бюджетном сегменте - как снять однокомнатную квартиру до Br530, то сегодня многие просят найти им вариант с такими же качественными характеристиками до Br450. За эту стоимость они хотят, чтобы в квартире был относительно свежий ремонт и основной набор бытовой техники. Далеко не все собственники готовы так резко снизить стоимость своих квартир. Поэтому, как только хорошие и недорогие предложения появляются на рынке, их сразу разбирают", - рассказала начальник отдела.

Вместе с тем, по информации эксперта, по сравнению с предложениями в январе и феврале этого года, сейчас у арендатора есть возможность подобрать жилье по выгодной цене либо за те же деньги, но качественнее и комфортнее. Например, если однокомнатная квартира (однокомнатные всегда наиболее востребованы) хорошего качества в январе стоила $300, то сейчас она будет около $250.-0-