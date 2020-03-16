16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рынок квартир в Минске в феврале оживился по сравнению с январским затишьем. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Национальном кадастровом агентстве (НКА) Госкомимущества.

"По данным Реестра цен на земельные участки государственного земельного кадастра, в феврале в Минске было зарегистрировано 1185 сделок купли-продажи (без учета долей и комнат), что на 22% больше, чем в январе нынешнего года, и на 17,6% больше, чем в феврале 2019-го", - рассказали в агентстве.

Суммарно в феврале было продано 62,6 тыс. кв.м на общую сумму Br177,81 млн. В денежном выражении это на 30,5% больше, чем за предыдущий месяц, и на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года, по площади квартир - больше на 23,1% и 15% соответственно.

Доля сделок купли-продажи на первичном рынке в феврале составляла 8,6% общего числа сделок купли-продажи (речь о многоквартирных жилых домах, где жилье продается весь год с момента ввода дома в эксплуатацию).

Февраль поставил рекорд по средней цене квадратного метра как на первичном рынке, так и на вторичном. Как пояснили в НКА, на первичном рынке рост цен может быть связан с тем, что 63% сделок купли-продажи состоялось в престижном микрорайоне Лебяжий: по ул.Ратомская, 50 (в среднем Br3163 за 1 кв.м), ул.Нарочанская, 4 (в среднем Br3036 за 1 кв.м) и ЖК "Променад" по ул.Мястровской (в среднем Br3174 за 1 кв.м). В целом на первичном рынке средняя цена 1 кв.м для однокомнатных квартир составила Br3090, двухкомнатных - Br3050, трехкомнатных - Br3010.

Рост цен на первичном и вторичном рынках также связан с изменением курса валют.

На вторичном рынке средние цены сделок купли-продажи за февраль выросли на 5-5,5% в белорусских рублях, в долларовом эквиваленте - всего на 1,5-2%. В итоге средняя цена 1 кв.м однокомнатной квартиры на вторичном рынке составила Br3240, двухкомнатной - Br2910, трехкомнатной - Br2670.-0-