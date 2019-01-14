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Рысенка поймали на частном подворье в Барановичском районе

Регионы 14.01.2019 | 17:45

14 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе на частном подворье поймали детеныша рыси, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника районной ветеринарной станции Иван Заяц.

Необычный случай произошел сегодня в деревне Вольно. Местная жительница обнаружила у себя во дворе детеныша рыси. Причем животное приходило сюда и накануне. Зверь без особого сопротивления дал себя поймать, не проявляя особой агрессии. Рысенка передали в районную ветеринарную станцию, где гостя накормили и поместили в клетку в гараже.

"Мы его осмотрели - признаков бешенства не обнаружили. Будем наблюдать. Две недели минимум он будет у нас находиться на карантине. На вид рысенку меньше года. По всему, он прирученный и где-то содержался людьми. Видно, что животное не сильно агрессивное. То есть, он шипит, не подпускает к себе, но это не поведение одичавшего животного. Поэтому в дикую природу его однозначно нельзя выпускать - он все равно будет идти к людям. Позже, если все будет хорошо, планируем передать его в Минский зоопарк", - рассказал Иван Заяц.-0-

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Теги
Брестская область, животные
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