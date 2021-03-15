Рыженков: Конституция отражает менталитет белорусского народа

15 марта, Кобрин /Корр. БЕЛТА/. Конституция Беларуси отражает менталитет нашего народа. Такое мнение выразил первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков сегодня во время церемонии выручения паспортов гражданина Республики Беларусь в Кобрине, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня большой праздник для страны - День Конституции нашего государства. Основной закон является отражением менталитета нашего народа, определяет направления правового регулирования. Основные постулаты Конституции заключаются в том, что главной ценностью государства является человек, его права, свободы и гарантии их выполнения. При этом важно понимать, что Конституция также определяет и круг обязанностей каждого гражданина. И вот симбиоз этих прав и обязанностей делает Конституцию самым главным документом для каждого из граждан, определяет развитие государства", - отметил Максим Рыженков.

Всебелорусская акция "Мы - граждане Беларуси" прошла во Дворце культуры Кобрина. Первый замглавы Администрации вручил паспорта 19 учащимся школ города и района. Среди них - отличники учебы, победители и участники различных конкурсов и олимпиад, лидеры общественного движения, лучшие спортсмены.

Кроме того, 20 лучшим школьникам сегодня вручили молодежные билеты БРСМ. С напутственными словами к юношам и девушкам также обратились заместитель председателя Брестского облисполкома Геннадий Борисюк и председатель Кобринского райисполкома Михаил Гришкевич.

Приглашенные на торжество гости выразили уверенность, что молодые люди вырастут настоящими патриотами и всегда будут ощущать поддержку своей страны.-0-