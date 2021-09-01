Рыженков напутствовал коллектив, учеников и их родителей вместе творить историю новой СШ №225 Минска

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учителям, ученикам, их родителям предстоит вместе творить историю новой школы, заявил сегодня первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков на торжественной линейке в школе-новостройке Первомайского района Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

"Жизнь человека во многом определяют школьные годы. Дорогие учителя, любимые предметы, верные друзья, которых мы приобретаем в школе. И мы неоднократно в течение жизни обращаемся к этим годам, воспоминаниям с особым теплом и добротой, находя поддержку в них", - отметил Максим Рыженков.

Он поздравил весь коллектив новой школы, пожелав учителям терпения и выдержки, поприветствовал учеников, родителей. И особенно первоклассников, которых их первый учитель скоро возьмет за руку и поведет в долгое путешествие навстречу знаниям. А для этого в школе создано все, что нужно. Более того, рядом есть детский технопарк, БНТУ, сотрудничество с которыми - еще один бонус. Это залог качественного образования.

"Всем вам хочу сказать добрые слова напутствия в вашей первой школе. Она для всех вас первая - и для учителей, и для учеников, и для родителей. Вам вместе творить историю этой школы, создавать ее традиции. И от того, какую историю вы создадите, зависит, насколько светлым и уютным будет этот храм знаний", - сказал Максим Рыженков.

Средняя школа №225, которая рассчитана на 750 учащихся, построена в Национальном детском технопарке по Университетскому проезду, 5. Здание в микрорайоне "Магистр" возвели быстро и в срок. В нем собрано все, что требуется для современной школы: удобные классы, четыре кабинета информатики, три лингафонных, полностью укомплектованный медицинский пункт (кабинеты врача-педиатра и процедурный, фельдшер приглашен из 19-й детской поликлиники), пищеблок с витаминный баром и столовой на 264 посадочных места, гардероб на каждый класс, два спортивных зала, тренажерный, хореографический, на улице - площадки для футбола, волейбола, занятий легкой атлетикой, тренажеры для воркаута. И небольшой городок для изучения малышами правил дорожного движения. Полностью обеспечена безбарьерная среда (пандусы, лифт).

В этом учебном году за новенькие парты учреждения сели 410 ребят, в том числе 106 первоклассников. "Укомплектованы 18 классов, в основном это дети из нашего микрорайона. Ажиотаж был только в первый класс, поэтому туда набирали преимущественно по прописке", - пояснила директор учреждения Татьяна Качан.

Коллектив педагогов укомплектован почти полностью, причем в старшей школе учителя в большинстве своем высшей и первой квалификационной категорий. Очень опытный дефектолог. В начальной школе, наоборот, большинство педагогов - молодые специалисты, которым предстоит расти и набираться опыта с помощью старших наставников.

Изюминкой школы станет собственный зимний сад. Его создавали совместными усилиями с Ботаническим садом и парниково-тепличным комбинатом.

А еще есть предварительная договоренность с БНТУ о занятиях по робототехнике со школьниками. Планируется сотрудничество и с другими вузами.-0-