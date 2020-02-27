Рыженков: развитие сельских регионов - одно из ключевых направлений государственной политики

27 февраля, Лунинец /Корр. БЕЛТА/. Развитие сельских регионов является одним из ключевых направлений государственной политики. Об этом заявил первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков сегодня во время приема граждан в Лунинце, передает корреспондент БЕЛТА.

Максим Рыженков

Одними из первых на прием к Максиму Рыженкову пришли жители деревни Лахва. Ранее они обращались в Администрацию Президента с просьбой посодействовать в восстановлении амбулатории. Сельчане поблагодарили за положительное решение вопроса. В этот раз они озабочены благоустройством своей деревни: их волнуют проблемы водоснабжения, ремонта дорог, реконструкции дома культуры. Ратуют жители о преобразовании Лахвы в агрогородок.

"Статус агрогородка подразумевает определенные стандарты. Конечно, сельчане хотели бы получить его для своей деревни. В их понимании это означает ее дальнейшую жизнь, развитие. На мой взгляд, такие населенные пункты, где проживают около 200 детей и динамика сохраняется, нужно поддерживать. Значит, люди там хотят жить, в том числе молодежь. Государство должно обеспечивать минимальный стандарт - доступность дошкольного учреждения, школы, культурного центра. Если это будет создаваться, люди будут задерживаться. Развитие сельских регионов - одно из ключевых направлений государственной политики", - подчеркнул первый замглавы Администрации Президента.

Максим Рыженков выразил желание после окончания приема съездить в Лахву, ознакомиться с ее благоустройством. По словам заместителя председателя Лунинецкого райисполкома Руслана Хомича, в этом году в деревне предусмотрено строительство 7 км водопроводных сетей, работы планируются на остальных улицах. Кроме того, в прошлом году введена в строй станция обезжелезивания воды. Местные власти разработали программу поэтапного ремонта дорог, реконструкции дома культуры.

"Разговаривая с людьми, нельзя сразу делать вывод, что они в чем-то не правы или районная вертикаль сделала все возможное. Если люди обращаются, значит, считают, что не все. Хочется посетить тот или иной объект, населенный пункт и увидеть своими глазами. Поэтому решили поехать в Лахву. Думаю, там есть куда подтянуться районным властям, поскольку поступило коллективное обращение", - пояснил свою позицию Максим Рыженков.

Первый заместитель главы Администрации Президента также намерен лично ознакомиться с условиями проживания многодетной семьи, глава которой записался на прием граждан. Мужчина недоволен качеством строительства дома, возведенного за счет льготного кредита. "Семья характеризуются хорошо. Нужно подъехать и посмотреть на их условия проживания. Уверен, что и там местным властям можно было бы подключиться, чтобы помочь этой семье", - считает Максим Рыженков.

На прием сегодня пришли более 20 человек. Их волновали вопросы трудоустройства, начисления зарплаты и пенсии, медицинского обеспечения, жилищно-коммунального хозяйства. Каждое из обращений взято на контроль.-0-

Фото Вадима Якубёнка