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22 января 2020, 16:33

Рыженков: Старый замок в Гродно после реставрации может стать одной из туристических жемчужин страны

Максим Рыженков
Максим Рыженков

22 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Старый замок в Гродно после реставрации может стать одной из туристических жемчужин страны. Такое мнение сегодня журналистам высказал первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков, передает корреспондент БЕЛТА.

Максим Рыженков ознакомился с тем, как в Гродно выполняются поручения Президента, данные во время визита в областной центр годом ранее. Один из важнейших объектов - Старый замок. Сейчас идут работы первой очереди по его реставрации. На реализацию проекта, помимо областных, направлены и средства государственной инвестпрограммы. "Работы идут активно.Сделать предстоит еще немало, однако уже сейчас видно, что если будет реализовано все задуманное, то замок в Гродно станет одной из ярчайших туристических жемчужин в стране", - отметил Максим Рыженков.

Заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Пранюк, директор Гродненского государственно историко-археологического музея Юрий Китурко, заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков, помощник Президента - инспектор по Гродненской области Иван Лавринович во время посещения Старого замка в Гродно.
Заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Пранюк, директор Гродненского государственно историко-археологического музея Юрий Китурко, заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков, помощник Президента - инспектор по Гродненской области Иван Лавринович во время посещения Старого замка в Гродно.

В Гродно мастера вручную обшивают купол Старого замкаВ Гродно мастера вручную обшивают купол Старого замка
Продолжается первая очередь реконструкции Старого замка. Общестроительные работы идут на каменице, въездной башне, других объектах. Еще один значимый этап - обшивка купола въездной башни. Его диаметр составляет около 6 м, высота - 8 м.

Первый замглавы Администрации посетил и строящееся в областном центре общежитие для студентов ГрГУ им. Янки Купалы. Объект возводится по поручению Президента. Здание в 13 этажей, рассчитанное более чем на 1 тыс. мест, строится в районе пересечения улиц Дубко и Дзержинского. Сдача объекта запланирована на конец 2020 года, однако строители работают с опережением графика на 1,5 месяца.

"В целом в регионе отмечается добротный подход к выполнению поручений Президента. Люди работают, видят перспективу, четко определяют сроки выполнения и придерживаются их", - отметил Максим Рыженков.

Еще одной темой для обсуждения стало развитие спортивной отрасли региона. Первый замглавы Администрации Президента посетил областное училище олимпийского резерва. Он отметил, что профильные учреждения региона в целом и училище в частности свои задачи по подготовке спортсменов для национальных команд выполняют. "Вместе с тем в Гродно не хватает многофункционального зала для игровых видов спорта, где можно было бы и тренироваться, и проводить соревнования. Важно, чтобы команды региона имели возможность достойно себя представить на домашней арене. Знаю, что уже изыскиваются средства на реализацию проекта - это движение в правильном направлении", - резюмировал Максим Рыженков.

Заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков и начальник главного упр
Заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков и начальник главного упр

Также он посетил одно из перерабатывающих предприятий Гродно, встретился с его коллективов, обсуждались вопросы заработной платы, трудоустройства, социального развития региона. "Инструмент встреч с гражданами себя хорошо зарекомендовал. В частности, это возможность увидеть, как развивается регион, чем живут люди в городе, узнать о проблемах, с которыми они сталкиваются", - отметил Максим Рыженков. Важность таких встреч, по его словам, также в возможности аргументировать, объяснить людям принимаемые в стране решения.-0-

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