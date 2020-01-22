Рыженков: Старый замок в Гродно после реставрации может стать одной из туристических жемчужин страны

22 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Старый замок в Гродно после реставрации может стать одной из туристических жемчужин страны. Такое мнение сегодня журналистам высказал первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков, передает корреспондент БЕЛТА.

Максим Рыженков ознакомился с тем, как в Гродно выполняются поручения Президента, данные во время визита в областной центр годом ранее. Один из важнейших объектов - Старый замок. Сейчас идут работы первой очереди по его реставрации. На реализацию проекта, помимо областных, направлены и средства государственной инвестпрограммы. "Работы идут активно.Сделать предстоит еще немало, однако уже сейчас видно, что если будет реализовано все задуманное, то замок в Гродно станет одной из ярчайших туристических жемчужин в стране", - отметил Максим Рыженков.

Заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Пранюк, директор Гродненского государственно историко-археологического музея Юрий Китурко, заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков, помощник Президента - инспектор по Гродненской области Иван Лавринович во время посещения Старого замка в Гродно.

В Гродно мастера вручную обшивают купол Старого замка Продолжается первая очередь реконструкции Старого замка. Общестроительные работы идут на каменице, въездной башне, других объектах. Еще один значимый этап - обшивка купола въездной башни. Его диаметр составляет около 6 м, высота - 8 м.

Первый замглавы Администрации посетил и строящееся в областном центре общежитие для студентов ГрГУ им. Янки Купалы. Объект возводится по поручению Президента. Здание в 13 этажей, рассчитанное более чем на 1 тыс. мест, строится в районе пересечения улиц Дубко и Дзержинского. Сдача объекта запланирована на конец 2020 года, однако строители работают с опережением графика на 1,5 месяца.

"В целом в регионе отмечается добротный подход к выполнению поручений Президента. Люди работают, видят перспективу, четко определяют сроки выполнения и придерживаются их", - отметил Максим Рыженков.

Еще одной темой для обсуждения стало развитие спортивной отрасли региона. Первый замглавы Администрации Президента посетил областное училище олимпийского резерва. Он отметил, что профильные учреждения региона в целом и училище в частности свои задачи по подготовке спортсменов для национальных команд выполняют. "Вместе с тем в Гродно не хватает многофункционального зала для игровых видов спорта, где можно было бы и тренироваться, и проводить соревнования. Важно, чтобы команды региона имели возможность достойно себя представить на домашней арене. Знаю, что уже изыскиваются средства на реализацию проекта - это движение в правильном направлении", - резюмировал Максим Рыженков.

Заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков и начальник главного упр

Также он посетил одно из перерабатывающих предприятий Гродно, встретился с его коллективов, обсуждались вопросы заработной платы, трудоустройства, социального развития региона. "Инструмент встреч с гражданами себя хорошо зарекомендовал. В частности, это возможность увидеть, как развивается регион, чем живут люди в городе, узнать о проблемах, с которыми они сталкиваются", - отметил Максим Рыженков. Важность таких встреч, по его словам, также в возможности аргументировать, объяснить людям принимаемые в стране решения.-0-