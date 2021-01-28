Рыженков: только через диалог, сплочение народа можно решить все задачи

28 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Только через диалог, консолидацию, сплочение народа можно решить все задачи по дальнейшему развитию страны. Убежденность в этом высказал сегодня в Гомеле на региональном собрании участников VI Всебелорусского народного собрания от Гомельской области первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков, передает корреспондент БЕЛТА.

Максим Рыженков подчеркнул, что белорусское общество, государство стремится к дальнейшему развитию. "Действительно, нам нужен какой-то, может быть, более широкий общественный диалог. Но вести его, создавать (что-то новое. - Прим. БЕЛТА) нужно на том базисе, который к настоящему времени создан. Мы идем вперед, и детям своим мы должны передать страну еще лучше, еще более развитой, но при этом независимой, стабильной, благополучной", - сказал заместитель главы Администрации Президента.

По его мнению, пустыми призывами, эмоциями эти вопросы не решить. "Только через диалог в обществе, через консолидацию общества, сплочение народа, единение, повышение взаимного доверия мы можем решить все задачи", - считает первый замглавы Администрации Президента.

Во время собрания

Максим Рыженков обратил внимание, что Всебелорусское народное собрание - площадка для обсуждения масштабного пласта самых актуальных вопросов развития государства, и эту возможность нужно использовать максимально эффективно.

В работе областного собрания приняли участие первый вице-премьер Николай Снопков, заместитель премьер-министра Юрий Назаров, руководители министерств, представители депутатского корпуса, исполнительной власти, трудовых коллективов региона.

VI Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля в Минске. На обсуждение участников будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны. Общая численность участников и приглашенных составит 2,7 тыс. человек. Гомельскую область представят 310 делегатов.-0-