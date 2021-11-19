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19 ноября 2021, 15:30

Рыженков: в работе с молодежью важны выдержка и конструктивность диалога

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19 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В работе с молодежью важны выдержка и конструктивность диалога. Таким мнением поделился с журналистами первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси Максим Рыженков в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.

Главное в работе с молодежью - слышать ее, уверен Максим Рыженков. "При этом важна выдержка. Какими-то лозунгами, яркими высказываниями мы не сможем объяснить обстановку в стране и за ее пределами, то, что важно донести. Нужен постоянный диалог, с разжевыванием многих вопросов. Молодежь сегодня находится в плену различного рода стереотипов, с которыми сталкивается везде: в гаджетах, в своей среде. Помочь им найти среди разных точек зрения, высказываний и подходов зерна конструктивных решений - в этом и есть наша задача. Современная молодежь с одной стороны пытливая, с другой - недоверчивая", - отметил он.

Первый замглавы Администрации Президента вспомнил себя в юности. "Вроде бы становишься взрослым, считаешь, что лучше всех все знаешь. Но ведь при этом нет того опыта, который наработали родители, деды. Конечно же, нужен взгляд с высоты опыта и прожитых лет, но ненавязчивый взгляд, не наступательный, аккуратный, спокойный, с примерами, с возможностью молодежи все взвесить и продумать. При правильном подходе все темы разложатся в головах молодых людей. Если же действовать с принудительными элементами, естественно, это вызовет лишь отторжение или недоверие", - подчеркнул Максим Рыженков.

Длительный диалог с молодежью состоялся у Максима Рыженкова в Белорусском государственном университете транспорта. Он сразу обозначил, что готов ответить на любой круг вопросов студентов. "Нам важно чувствовать ритм вашей жизни. Знать ваши ожидания в отношении дальнейшего развития страны и себя", - сказал он.

Представитель администрации обозначил основные позиции в контексте происходящих событий. Он отметил, что в разные периоды истории белорусы с достоинством выдерживали вызовы времени. Сейчас, в период пандемии короновируса, власти и медики стараются удержать баланс, выполняя комплекс медицинского сопровождения для лечения и реабилитации пациентов и создавая условия для привычной жизни и работы граждан в сложившихся реалиях.

В конференц-зале вуза прозвучали различные темы, в том числе политические. Подробно рассмотрена ситуация на белорусско-польской границе, показаны алгоритмы разных сторон с разъяснением, почему разнятся "картинки", снятые с альтернативных ракурсов, и какой подтекст в них заложен.

Максим Рыженков поблагодарил за вопрос о ходе уголовного дела о геноциде во время Великой Отечественной войны. Он отметил, что тема военных лихолетий должна звучать постоянно, школьники и студенты должны помнить о том, что пережили их деды и прадеды.

Молодые люди поделились своими планами на будущее, предложили свои варианты приобщения молодежи к спорту, изучению культурных традиций, исторических достопримечательностей.

Белорусский государственный университет транспорта (до 1993 года - БИИЖТ) основан в 1953 году. На факультетах университета обучаются более 6 тыс. студентов всех форм обучения, преподают свыше 300 преподавателей, в том числе 150 профессоров и доцентов.-0-

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