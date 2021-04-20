С 1 мая в городских парках Минска будет работать передвижной комплекс исторического музея

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Передвижной комплекс от Национального исторического музея Беларуси будет работать с 1 мая в городских парках столицы. Об этом сообщила сегодня журналистам начальник сектора культурно-массовой и спортивной работы управления "Городские парки" УП "Минскзеленстрой" Лидия Вежновец на пресс-конференции "Открытие паркового сезона - 2021. Досуг детей и взрослых в весенне-летний период и их безопасность", передает корреспондент БЕЛТА.

На балансе предприятия находятся четыре парка: им. М.Горького, Челюскинцев, им. 50-летия Великого Октября, им. 900-летия Минска. В них эксплуатируются в общей сложности 55 аттракционов. Открытие сезона запланировано на 28 апреля.

"1 мая у нас планируется в парке Горького установка передвижного комплекса от исторического музея. В прошлом году мы впервые это делали. И в этом году решили повторить. По несколько дней он будет стоять в таких парках, как Горького, Челюскинцев и 900-летия Минска", - рассказала Лидия Вежновец.

Внутри фургона работает экспозиция, но передвижной комплекс предлагает не только экскурсию, но и интерактив. "Детей там будут привлекать к рисованию, конкурсам, играм. В том числе проводятся конкурсы патриотического характера: детям будет дана тема, к которой нужно подойти творчески. И это потом поощряется", - пояснила Лидия Вежновец.

Не останутся городские парки в стороне и от празднования 9 Мая: запланированы массовые мероприятия, будут созданы условия для отдыха семьями, компаниями.-0-