С 12 августа минчане могут обменять чеки "Имущество" на акции столичных предприятий

Мингорисполком. Фото из архива
16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 12 августа минчане могут обменять именные приватизационные чеки "Имущество" на акции столичных предприятий. Об этом Мингорисполком информирует в своем официальном Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.
В частности, в отделениях Беларусбанка чеки можно обменять на акции следующих предприятий: ГУМ, Стройтрест №1, Минский домостроительный комбинат, "Белинвентарьторг", гастроном "Охотский", "Комплект", 122 управление начальника работ механизации.
Срок обращения чеков "Имущество" - по 31 декабря 2020 года, таков же и срок обмена.-0-