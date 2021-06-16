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16 июня 2021, 12:39

С благодарностью за труд во спасение жизней - в Гомеле чествовали медработников региона

Фото из архива
Фото из архива

16 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Заслуженные награды и теплые слова благодарности направили сегодня медицинским работникам Гомельской области во дворце Румянцевых и Паскевичей на торжественной церемонии к профессиональному празднику людей в белых халатах, передает корреспондент БЕЛТА.

Помощник Президента - инспектор по Гомельской области Николай Рогащук отметил, что пандемия в очередной раз убедила: медицинские работники - те люди, которые в любой ситуации готовы подставить плечо людям. "Государство в свою очередь старается оснастить медучреждения новым оборудованием, построить новые поликлиники", - сказал он.

Помощник Президента пожелал всем работникам сферы здравоохранения стойкости, мужества. "Оставайтесь всегда на страже нашего здоровья", - добавил он.

Слова искренней признательности за благородный труд во спасение жизней направил врачам и медсестрам, фельдшерам и санитарам, водителям скорой помощи и студентам-медикам, ветеранам медицинской отрасли председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей. "Гиппократ справедливо назвал любовь к врачебному искусству любовью к человечеству. Ежедневно своим кропотливым трудом вы дарите людям надежду, возвращаете здоровье, спасаете жизни", - подчеркнул губернатор.

/Будет дополнено/.-0-

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