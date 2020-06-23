С книжной полкой и цветочной аркой - в столичном сквере Сеножаны появились необычные скамейки

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в сквере Сеножаны появились 16 оригинальных скамеек, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

Креативные скамейки сделаны в единственном экземпляре. В числе представленных работ - белая скамейка с цветочной аркой и яркими подушками, деревянная скамейка с плетущимися ветками, скамейка с физическими формулами и изображениями, скамейка с мини-библиотекой детских книг и другие. Это лучшие работы, представленные на конкурс городской скамейки. Победители конкурса будут названы 29 июня. Их ждут ценные призы.

Инициатором и организатором конкурса стала администрация Октябрьского района. Цель творческого соревнования - благоустроить и преобразить территорию города.-0-