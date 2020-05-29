"С любовью к работе все обречено на успех" - учитель гимназии о подготовке победителей олимпиад

29 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Свою работу нужно делать хорошо и любить то, что делаешь. О слагаемых успешной подготовки призеров республиканской олимпиады в беседе с корреспондентом БЕЛТА рассказала учитель белорусского языка и литературы гимназии №51 Гомеля Мария Кирюшкина.

Республиканская олимпиада - 2020 для учащихся гимназии №51 Гомеля стала знаковой в плане достижений. Особый подарок преподнесли перед выпуском 11-классники. Алексей Бруек завоевал диплом II степени по математике, Татьяна Березняцкая - диплом II степени по белорусскому языку и литературе, ее одноклассница Екатерина Рулевская - диплом III степени по этим же предметам. Похвальный отзыв с олимпиады привез Артур Романовский, отличившийся по физической культуре и здоровью.

Среди призеров - две ученицы Марии Кирюшкиной. "Этих детей я вела с 5-го класса и была уверена в них, в их знаниях. Они радовали успехами в учебе, участвовали в научной работе. Много сил приложено, много работы проделано. Благодаря потенциалу детей, их целеустремленности все сложилось очень удачно", - рассказала учитель.

Подготовка к олимпиаде не прерывалась, несмотря на сложившуюся эпидемиологическую ситуацию. "Изначально олимпиаду перенесли на неопределенный срок, но мы верили, что она будет. Готовились, особенно интенсивно - перед самой олимпиадой. Да, пришлось поработать дистанционно. Хотелось максимально обезопасить ребят перед поездкой. Несколько дней, включая выходные, с утра до вечера поддерживали связь через интернет и по телефону. И в Молодечно дети смогли собраться и достойно выступить. Большую роль сыграли труд, желание и терпение - все сложилось", - не скрывает гордости Мария Кирюшкина.

Иногда обстоятельства складывались не в пользу претендентов на участие в республиканской олимпиаде. К примеру, не всех сразу утвердили в состав областной команды. Одна из участниц в определенном смысле успела заскочить в уходящий поезд. Эта поездка стала знаковой и результативной лично для гимназистки и ее наставника, а также принесла еще один диплом в копилку гимназии.

Дополнительным стимулом для победы в олимпиаде был бонус при будущем поступлении. "Диплом на республиканской олимпиаде дает 100 баллов по предмету. Но больше хотелось хорошего завершения большой совместной работы, красивой финальной точки по окончанию школы. На это ориентировала девчонок", - отметила Мария Кирюшкина.

Она пришла в 51-ю гимназию молодым специалистом сразу после окончания университета. Вместе с ребятами продолжала развиваться и сама, окончила магистратуру и аспирантуру. Семь лет преподает белорусский язык и литературу. Второй год подряд ее учащиеся поднимаются на пьедестал республиканского школьного первенства.

"Высокий уровень достижений учащихся зависит от обстановки, которую создает администрация гимназии. У нас по-настоящему благоприятные условия для формирования творческого и интеллектуального потенциала ребят. Директор Александр Павлович Пахучий всегда мотивирует и поддерживает учеников во всех их начинаниях и стремлении к победе. Конечно, многое зависит и от ребят, и от учителя. Уверена, что за каждым ребенком стоит педагог. Свою работу нужно делать хорошо и нужно любить то, что ты делаешь - тогда все просто обречено на успех", - заключила Мария Кирюшкина. На это ориентирует учитель и будущих абитуриентов, которые впоследствии получат дипломы и обретут статус молодых специалистов.-0-