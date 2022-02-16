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16 февраля 2022, 13:23

С начала года на дорогах Гомельской области погибли 16 человек

Фото из архива
Фото из архива

16 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. С начала года в дорожных авариях, которые произошли в Гомельской области, погибли 16 человек, сообщил сегодня журналистам начальник управления ГАИ УВД облисполкома Андрей Гаркуша, передает корреспондент БЕЛТА.

"По данным на 15 февраля, в Гомельской области совершено 51 ДТП. В авариях погибли 16 человек, еще 54 получили ранения", - озвучил печальную статистику начальник УГАИ.

По количеству аварий цифра на уровне аналогичного прошлогоднего периода. "Роста количества ДТП не допущено, однако их тяжесть, к сожалению, увеличена. Плюс 7 погибших, на 2 человека больше получили ранения", - констатировал Андрей Гаркуша.

По его словам, в регионе принят определенный комплекс мер, чтобы стабилизировать дорожно-транспортную обстановку. Он включает три основных направления: профилактика среди участников дорожного движения, работа со СМИ и в сфере организации дорожного движения.

Начальник УГАИ отметил, что по итогам прошлого года в регионе есть определенное снижение ДТП. "Снижение отмечается уже на протяжении нескольких лет", - подчеркнул он. Так, в минувшем году зарегистрировано 445 дорожных аварий. Они унесли жизни 73 человек. Пострадали 489. По сравнению с 2020-м - минус 54 ДТП. Число погибших практически равное (в 2021-м на одного меньше), раненых меньше на 39 человек.

"Несмотря на поступательное снижение дорожных происшествий, цифры довольно большие. Нам есть над чем работать", - обратил внимание начальник УГАИ.

Из общего числа аварий 141 - с участием пешеходов. В таких ДТП 22 человека погибли и 124 - получили травмы. "Цифры опять же говорят сами за себя. Мы в деталях изучаем все ДТП с участием пешеходов, даем предложения, в том числе и в органы власти, для внесения изменений в организацию дорожного движения, по освещению, внедрению других технических условий на участках улично-дорожной сети", - сказал Андрей Гаркуша.

Он добавил, что с каждым годом наблюдается определенное снижение аварий с пешеходами. Например, в минувшем году их было на 40 меньше по сравнению с 2020-м. Меньше и погибших, и раненых.

Акцентировал внимание начальник УГАИ и на ДТП, которые случаются по вине тех, кто сел за руль в пьяном виде. "К сожалению, практически ежедневно мы оформляем ДТП в Гомельской области, в том числе и мелкие, с участием нетрезвых водителей. В прошлом году было совершено 51 учетное ДТП, в которых 17 человек погибли, 66 получили ранения", - привел цифры он.

Еще 33 аварии зафиксированы с участием бесправников. Такие происшествия оборвали жизни 10 человек и травмировали 39.

"Зачастую мы видим, что водители в состоянии опьянения лишены прав, неоднократно привлекались к административной ответственности. В этом направлении работаем тоже комплексно. Причем работает не только Госавтоинспекция, но и вся милиция общественной безопасности. И это приносит свои плоды. Как результат - по прошлому году отмечается снижение таких ДТП", - заключил Андрей Гаркуша.-0-

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