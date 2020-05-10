С начала года в Минское агентство по госрегистрации обратились более 100 тыс. посетителей

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала 2020 года в Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру обратились более 100 тыс. посетителей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госкомимущества.

"Юбилейного 100-тысячного клиента, обратившегося по вопросу госрегистрации, поздравили цветами, вручили памятный сувенир и сертификат. Он дает право однократного получения его владельцем скидки в размере трех базовых величин (1 БВ - Br27) при заказе услуг агентства, связанных с технической инвентаризацией и оценкой", - отметили в пресс-службе.

С начала года агентство приняло заявления на следующие виды услуг: выписки - более 10,5 тыс., госрегистрация - более 28,6 тыс., запись на удостоверение сделки - почти 8,3 тыс., получение готовых документов - более 20,3 тыс., предварительная запись на регистрацию - почти 8 тыс., справки о наличии собственности - 18 тыс., техническая инвентаризация и оценка - более 6,1 тыс.-0-