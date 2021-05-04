С оркестром и парадом во дворе - в Гродненской области чествуют ветеранов

4 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области стартовал проект "Солдаты Победы". Одними из первых поздравления на дому принимали ветераны Валентина Баранова и Семен Подофедов, передает корреспондент БЕЛТА.

В дворике дома по улице Парижской Коммуны, где проживают ветераны, сегодня было многолюдно. Поздравили уважаемых людей представители местной власти, общественных объединений, военкомата. Военный оркестр исполнил марши и песни героических лет, торжественным маршем для двух главных зрителей прошли военнослужащие.

Владимир Караник

"Эти люди прошли все тяготы войны, победили, восстановили страну из руин, и благодаря им мы сегодня можем жить на своей земле, сами определять свою судьбу, растить детей и дальше строить независимую Беларусь. Ветеранов с каждым годом становится все меньше. И наша главная задача - окружить их заботой и вниманием, не забывать им говорить, насколько важен их подвиг", - отметил во время чествования ветеранов председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник. Он подчеркнул, что очень важно сохранить память для молодых поколений о том, какой огромной ценой далась Победа, и сделать все, чтобы те страшные события никогда не повторились.

Валентина Баранова и Семен Подофедов

"Ветераны - это те люди, которые способны передать молодежи и силу духа, и оптимизм, а самое главное, знания о том, что война недопустима", - обратил внимание Владимир Караник.

"Приятно видеть столько молодежи. Сложно передать ту радость, что мы испытываем в День Победы. И эти поздравления - лучшее доказательство того, что память о Победе жива", - отметила 97-летняя Валентина Баранова. Ветеран, прошедшая дорогами войны от украинского Cтаробельска до Праги, участвовавшая во взятии Берлина, ведет очень активный образ жизни. Сегодня она, например, с удовольствием спела "День Победы" с молодыми гостями, почитала им стихи.

Отметивший на днях 102-й день рождения Семен Подофедов подчеркнул, что для него 9 мая - один из важнейших праздников. "Великая Отечественная война - особая война. Для советского народа вопрос был один: победить или быть уничтоженным. Сложно переоценить важность Победы", - сказал он.

Семен Подофедов

Чествования ветеранов в таком формате продолжатся во всех районах области. К 9 мая запланированы и другие мероприятия - торжественные собрания, концерты, спортивные состязания. Праздничную атмосферу будут создавать не только в городах и крупных населенных пунктах, выступающие приедут с программами даже в отдаленные деревни. Основные же праздничные мероприятия в области развернутся 9 мая. В Гродно главной локацией станет Курган Славы. Здесь будут работать тематические интерактивные площадки, запланирована насыщенная концертная программа. Завершит праздник фейерверк.-0-

Фото Леонида Щеглова