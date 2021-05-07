С парадом и военными песнями под окнами - В Могилеве сотрудники МЧС поздравили ветерана

7 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевские спасатели поздравили с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны и пожарной службы Андрея Моисеева. Под окнами его квартиры для него подготовили небольшую концертную программу, которую ветеран слушал с балкона. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Поздравить ветерана приехали руководство Могилевского областного управления МЧС, Могилевского городского отдела по чрезвычайным ситуациям, представители Союза женщин МЧС области, ветеранской организации.

"От всей души и от всего сердца поздравляю вас с Днем Победы. Желаю вам всем здоровья, долголетия, душевного тепла, внимания и заботы близких и родных. К сожалению, с каждым годом все меньше ветеранов разделяют с нами радость победной весны. Наш долг сегодня - увековечить их имена и сохранить правду о мужестве и самоотверженности советских людей. 9 Мая по велению души и сердца мы поклонимся погибшим воинам у обелисков и мемориалов, возложим цветы к Вечному огню, - отметил в своем выступлении заместитель начальника Могилевского областного управления МЧС Владимир Гореликов. - Уверен, эти традиции продолжат наши дети, внуки, правнуки. Мы никому не позволим переписать страницы истории и будем стремиться быть достойными наших дорогих ветеранов - подлинных патриотов, не жалевших себя ради чести и славы Отечества".

Оркестр Могилевского областного управления МЧС подготовил для фронтовика музыкальный подарок - исполнили песни "Три танкиста", "Смуглянка" и самую главную - "День Победы". В честь ветерана состоялось торжественное прохождение знаменной группы Могилевского областного управления МЧС и парадного расчета работников управления и подразделений МЧС г. Могилева. После этого Андрею Моисееву передали памятные подарки.

Андрея Моисеева призвали в армию 22 августа 1942 года. Он был механиком-водителем танка Т-34, а затем тяжелого танка ИС-2, прошел дорогами войны от Сталинграда до Вены. За войну четырежды был ранен, дважды заочно похоронен. После войны он 22 года проработал в пожарной службе. В этом году ему исполнилось 97 лет.-0-

Фото Могилевского областного управления МЧС