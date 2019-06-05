С помощью фотоловушек в лесах Витебской области чаще всего выявляют незаконные вырубки

5 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В лесах Витебской области наиболее распространенным нарушением, выявленным с помощью фотоловушек, является незаконная вырубка деревьев, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском государственном производственном лесохозяйственном объединении.

"Средства фото- и видеофиксации на протяжении последних лет стали надежными помощниками работников государственной лесной охраны в борьбе с нарушителями лесного и природоохранного законодательства. При этом свою высокую эффективность они демонстрируют не только в выявлении случаев хищения (ст. 10.5 КоАП), а также в установлении личностей злоумышленников", - подчеркнули в объединении.

Наиболее успешно работа по выявлению лесонарушений с помощью фотоловушек ведется в Оршанском, Полоцком и Поставском лесхозах. На их счету более половины результативных сработок по области с начала года. В числе самых распространенных на данный момент нарушений, выявляемых с помощью фотофиксации, - незаконная рубка, повреждение или уничтожение древесно-кустарниковой растительности, нарушение требований пожарной безопасности и загрязнение леса.

Всего в лесах Витебского ГПЛХО действует более 100 фотоловушек. Для достижения максимальной эффективности фотоловушек специалисты периодически меняют их место дислокации с учетом сезонности лесонарушений. -0-