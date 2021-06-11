С прицелом на экономику. "Кобринхимсервис" оказывает услуги сельхозпредприятиям региона

Коллектив КУП "Кобринхимсервис" всегда готов помочь своим коллегам по аграрному сектору района. Сегодня предприятие считается довольно крепким и прибыльным. Узнали, в чем секрет успеха.

Грамотный подход

Несколько лет назад организация вошла в процедуру санации. Перед руководством встала серьезная задача: оздоровить предприятие и сделать его экономически стабильным.

– Задача сложная, но на нашем примере видно, что выполнимая, – рассказывает директор КУП "Кобринхимсервис" Юрий Калиновский. – Для начала нам необходимо было провести реструктуризацию долгов. Пришлось несколько обновить коллектив. В современных условиях работы необходимы квалифицированные кадры, хорошо знающие свое дело.

Такой подход дал результат. По итогам прошлого года организация стала прибыльной.

– Также мы закрыли "белые пятна" в своей деятельности. Сельское хозяйство во многом зависит от сезона. Если летом работы хватает, то зимой ее практически нет, за исключением, пожалуй, реализации удобрений. А ведь зарплату людям платить надо. Мы решили создать отряд по внесению органики, приобрели несколько навозоразбрасывателей. Этот отряд трудился в холодное время года. В плюсе остались все: работа кипит, прибыль растет, – говорит директор.

В помощь аграриям

Предприятие оказывает различные услуги сельхозпредприятиям Кобринщины, в том числе предоставляет транспорт и спецтехнику. Это своего рода логистический центр, в нужный момент подставляющий коллегам плечо.

– Мы оказываем услуги по многим видам работ, начиная от перевозки и заканчивая кормозаготовкой. В нашем парке есть погрузчики, тракторы, самосвалы. Некоторые машины уже не новые, но критические поломки для нас большая редкость. Это доказывает: даже немолодая по современным меркам техника может работать эффективно и исправно, – говорит Юрий Калиновский.

Есть в распоряжении предприятия и новые образцы. Один из таких − высокоэффективный комплекс "Роса" − взяли в кредит. Благодаря ему специалисты могут обработать до 200 га земель в сутки.

Развивают предложение

Недавно специалисты "Кобринхимсервиса" начали оказывать услугу по агрохимическому сопровождению. За витиеватой формулировкой кроется достаточно простой процесс: подкормка культур, химическая прополка.

– Также наше предприятие исполняет республиканскую программу известкования кислых почв. Чем больше земля насыщается минеральными удобрениями, тем больше она окисляется, истощается. Вырастить на ней хороший урожай довольно проблематично, особенно многолетних культур вроде люцерны или клевера.

Без периодического известкования такие почвы низкопроизводительны. В Брестской области действует специальная станция для контроля за состоянием земель. Здесь делают подробный анализ почв и соответствующую этим данным карту.

– На ее основании составляем сметы и примерный план известкования. У нас есть емкость для хранения реагентов. В первую очередь это доломитовая мука, которая поставляется из Витебской области. Используем также дефекат производства Жабинковского сахарного завода.

"Кобринхимсервис" занимается и оптовой продажей твердых и жидких минеральных удобрений. Их поставляют два крупнейших белорусских предприятия.

О будущем Юрий Калиновский рассуждает так:

– Нам удалось пройти сложный период и стабилизировать ситуацию. В перспективе продолжим обновление материальной базы и расширение спектра услуг.

Коллектив предприятия небольшой – 39 человек. Однако этих специалистов достаточно, чтобы выполнять работу качественно и в срок.

Александр НОВОХРОСТ,

Фото Вадим Якубёнок

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