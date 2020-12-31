С теплыми пожеланиями и подарками - новогоднюю акцию провели для пациентов детской больницы в Гомеле

31 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Новогоднее поздравление с теплыми пожеланиями и подарками организовали сегодня представители власти, общественных организаций для юных пациентов, которые проходят лечение в Гомельской областной детской клинической больнице, передает корреспондент БЕЛТА.

Праздничный десант во главе с Дедом Морозом, Снегурочкой, Снеговиками прошел по территории больницы, громко поздравляя ребят с наступающим Новым годом. Детвора в ответ радостно махала гостям из окон больничных палат.

Искренние пожелания мальчкам и девочкам адресовали управляющий делами Гомельского облисполкома, председатель областной организации БСЖ Елена Кличковская, член Совета Республики, председатель областной организации Белорусского общества Красного Креста Алла Смоляк, представители городского комитета КПБ, волонтеры Гомельского государственного медколледжа.

"Сейчас у нас на лечении 416 детей-пациентов и 152 мамы, которые находятся с ребятами для ухода. Ежегодно в новогодние праздники в больнице организуются благотворительные акции. В нынешнем году из-за эпидемиологической ситуации пришлось изменить формат. Но дети воодушевлены, они очень рады гостям. А позитивное настроение, безусловно, положительно сказывается и на улучшении здоровья", - сказал главный врач больницы Вячеслав Ижаковский.

Он отметил, что в коллектив учреждения создает для ребят новогоднюю атмосферу - в больнице нарядили елки, украсили отделения, на завтрак 1 января готовят небольшие сюрпризы.

"Новый год - время чудес, торжество, которые с нетерпением ждут ребята. К сожалению, некоторые из них проводят эти праздничные дни в больничных палатах. И, конечно, мы должны сделать все, чтобы маленькие пациенты почувствовали сказку и волшебство. Хочется пожелать детям поскорее выздороветь и никогда больше не болеть", - добавила Алла Смоляк.

Гости передали детям сладкие подарки и игрушки. После теплых пожеланий в небо запустили воздушные шары.

Поздравление маленьких пациентов стало частью республиканской благотворительной акции "Наши дети".-0-