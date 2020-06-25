С утра в детсады двух районов Минска доставлено примерно по 300 л воды

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. С утра в детские сады Фрунзенского и Московского районов Минска доставлено примерно по 300 л воды, сообщил сегодня журналистам заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович, передает корреспондент БЕЛТА.
"С 4 утра "Минскводоканал" под потребность доставил в районы 300 л для каждого детского сада", - сказал Александр Дорохович.
Также налажено взаимодействие с администрациями районов, идет оперативное реагирование и подвоз питьевой воды туда, где возникает потребность.
Что касается обеспечения питьевой водой населения, Александр Дорохович выразил благодарность Министерству обороны, которое оказало серьезную помощь. Работают семь единиц техники. К 14.00 прибудут еще несколько автоцистерн. Подключились и крупные предприятия. На данный момент в двух районах выставлена 21 цистерна, но эта цифра постоянно меняется, машины циркулируют по адресам.
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