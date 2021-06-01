С ветерком на БТР - витебские десантники провели акцию для детей

1 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Военнослужащие 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады вместе с городской организацией Белорусского общества инвалидов в Международный день защиты детей организовали для ребят с ограниченными возможностями акцию, передает корреспондент БЕЛТА.

На праздник пришли около 50 детей с родителями. Солдаты разведывательно-десантной роты показали им элементы рукопашного боя. Также бойцы разбивали куски бетона и дерева, выполняли эффектные прыжки в воздухе, организовали небольшое файер-шоу. Гости на происходящее смотрели с удивлением. Некоторые элементы вызывали у них восторг.

Ребята снимали происходящее на телефон и делали селфи - не каждый день получится прокатиться в БТР или спуститься в специальном снаряжении с высотного макета самолета ИЛ-76. Первыми на себе испытали этот комплекс, который вызвал наибольший ажиотаж, Алексей Матюш и Кирилл Гнутов. Парни прокатились с ветерком и не пожалели. "Страшно не было, рядом находились десантники. Но вообще это круто, столько всего смогли посмотреть в бригаде!" - рассказали школьники.

Также во время акции гостям показали оружие, военную технику. В конце дети и родители осмотрели казармы солдат, познакомились с их бытом, побывали на экскурсии в музее.-0-

Фото Александра Хитрова