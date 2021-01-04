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04 января 2021, 18:04

С заботой и теплом в каждый дом

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Коллектив Каменецкого ЖКХ уверен, что последние дни уходящего 2020-го – лучшее время для подведения итогов проделанной работы. Реконструировались котельные, строились новые станции обезжелезивания, проводился капитальный ремонт домов. Но, пожалуй, одним из значимых событий для жителей района стала регулярная подача горячей воды в многоквартирные дома, что раньше производилось исключительно по графику.

Павел Заграй и его команда

КУМПП ЖКХ "Каменецкое ЖКХ" – многопрофильное предприятие, осуществляющее различные виды деятельности: от водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения до содержания котельных, уборки подъездов и придомовых территорий, озеленения и благоустройства. Больше года руководит коммунальным хозяйством самого западного района страны опытный управленец. В данной сфере он человек не новый: много лет был начальником Брестского ЖРЭУ, директором Жабинковского ЖКХ. Когда предложили возглавить Каменецкое ЖКХ, согласился без долгих раздумий, ведь Каменетчина – его малая родина.

– В сфере жилищно-коммунального хозяйства вопросов всегда много: и летом, и зимой. Прямая обязанность предприятия – обеспечивать комфортные условия проживания людей, способствовать нормальному функционированию школ, детских садов, больниц и предприятий. В том числе от нашего профессионализма и ответственного подхода к делу зависит благополучие каждой квартиры и каждого дома, – отмечает Павел Заграй. – Труд коммунальщиков всегда как на ладони. Важно это осознавать и так выполнять свою работу, чтобы слышать как можно меньше негативных отзывов в адрес ЖКХ. Думаю, мы с этим неплохо справляемся.

Батареи греют

Основную часть дохода ЖКХ приносит тепловое хозяйство. За температуру в домах потребителей города и района отвечает 31 котельная, 18 из которых работают на местных видах топлива, 13 – на газу.

В 2020 году проведена реконструкция котельной в деревне Пограничная с переводом ее в автоматический режим.

– Заменили на современное газовое оборудование устаревшие котлы, которые работали на местных видах топлива. Теперь в котельной не требуется постоянного присутствия работников: все данные о ее функционировании передаются автоматически на диспетчерский пункт, – уточняет руководитель.

– В этом году мы реализовали еще один немаловажный проект – провели модернизацию котельной в деревне Оберовщина. Помимо технологического оборудования, инженерных систем и кровли здания, заменили два неэффективных котла на новые водогрейные твердотопливные. К слову, все работы проводились без остановки основного оборудования. Другими словами, подача отопления и горячего водоснабжения для жителей не прекращалась.

На 2021 год уже запланирована реконструкция котельной в Каменце, что повлечет за собой установку котла на местных видах топлива (МВТ). Это позволит уйти от использования газа для нужд отопления. Разработан также проект строительства комбинированной котельной с установкой котла на МВТ и пикового котла на природном газе в поселке Беловежский.

Капитально ремонтируем

Сегодняы на обслуживании КУМПП ЖКХ "Каменецкое ЖКХ" находится 320 жилых домов, за содержание и ремонт которых отвечают местные коммунальники. В этом году ЖКХ был выполнен капитальный ремонт сразу в пяти многоэтажках – отремонтировано 4,7 тыс. квадратных метров. К слову, задание по вводу общей площади жилфонда после законченного капитального ремонта выполнено на 100%.

– Четыре объекта запланировали на 2021 год. Так, капитальный ремонт ожидает дом №31а по улице Советской в деревне Верховичи, дом №8 по улице Ленина в агрогородке Беловежский, а также дом №13 по улице Советской в Ходосах. В Каменце отремонтируем общежитие по улице Панфиловцев. Капитальный ремонт с модернизацией по части энергоэффективности проведем и в доме №87 на Брестской, – рассказывает главный коммунальщик района.

Проведено благоустройство придомовой территории по адресу улица Пионерская, 4 в каменце. Выполнены работы по устройству пешеходного перехода, спроектированного с учетом доступности для инвалидов по зрению и инвалидов-колясочников, предусмотрена парковка, создана безбарьерная среда на входе в подъезды жилого дома. Установлено новое уличное освещение.

Озеленяем и украшаем

Летом местные коммунальщики украшают улицы оригинальными клумбами, высаживают и подрезают кусты и деревья – занимаются озеленением населенных пунктов Каменецкого района. Рассаду цветов специалисты выращивают сами, для чего в нынешнем году была приобретена современная теплица.

– Смонтировали систему отопления, которая позволяет в более ранние сроки высевать семена и получать качественный посадочный материал для озеленения. Рассаду высаживаем на территории райцентра, а также в Высоком и агрогородке Беловежский, – рассказывает начальник участка благоустройства КУМПП ЖКХ "Каменецкое ЖКХ" Алла Макаревич. – Помимо цветочного оформления населенных пунктов, обновляем там и зеленые насаждения. Например, в этом году по улице Брестской в Каменце высадили саженцы клена серебристого и остролистного. Рядом со школой №2 посадили катальпу. Очень красивое дерево с раскидистой кроной, облаченной в глянцевые зеленые листья. Летом его украшают светлые соцветия с приятным ароматом, а осенью – длинные сережки.

Зимой работникам необходимо расчистить проезжую часть и дворы от снега, посыпать дороги. Вот и сейчас: не успел первый снег опуститься на дороги и тротуары, а коммунальная служба уже вышла на передовую. Кроме того, коллектив ЖКХ отвечает и за создание волшебной атмосферы Нового года на улицах райцентра и других населенных пунктов Каменетчины. О том, как развесить новогоднюю иллюминацию, чтобы удивить жителей и гостей, здесь задумываются еще с осени.

– Новый год – особенное и очень любимое время для жителей. Город пре­ображается, улицы начинают переливаться разноцветными огнями. На центральной площади появляется главный символ праздника – 12-метровая новогодняя ель, – говорит Алла Владимировна. – Каждый год мы стараемся придумать что-то новенькое, особенное, чтобы жителям было приятно прогуляться по Каменцу, пофотографироваться. В этот раз решили установить композицию "Новогодние сани" на островке отдыха по улице Матросова. Для праздничного настроения оформили светодиодным дюролайтом цветочницы. На центральной улице также установили декоративные елочки. Ну и, конечно же, разноцветная уличная подсветка – неотъемлемая, даже основная часть украшения крупных населенных пунктов нашего района.

В 2020 году ЖКХ приобрело два мусоровоза с задней загрузкой объемом 17-19 куб.м и 530 контейнеров для ТКО и ВМР объемом 1,1 куб.м. Региональная схема по обращению с отходами будет реализована до 2023 года, согласно концепции создания объектов по сортировке и использованию ТКО и полигонов для их захоронения.

К проведению областного праздника "Дожинки", который прошел в Высоком два года назад, местное ЖКХ постаралось на славу. Кроме благоустройства придомовых территорий, перекладки водопроводных сетей, ремонта жилых домов и социальных объектов, в числе которых детский сад, школа, поликлиника, высоковцы получили еще несколько значимых подарков. Например, благоустроенный сквер по улице Советских пограничников.

– Разделили сквер на три уровня, обустроили пешеходные дорожки, расширили проезжую часть с устройством мест для парковки автотранспорта, а также установили скамейки и урны для мусора. Провели работы по озеленению и установили вдоль пешеходных дорожек фонари, – говорит Павел Заграй. – Сегодня по скверу комфортно прогуливаться родителям с колясками и пожилым людям. В этом уголке природы здорово находиться и летом, и зимой.

Горяченькая пошла

– До 2020 года горячая вода в многоквартирные дома наших жителей подавалась по графику. Например, в Каменце в будние дни, с понедельника по пятницу, ею можно было пользоваться с 17:00 до 23:00, по субботам – с 7 утра до 23:00, а в воскресенье – с 16:00 до 23:00. Причиной было устаревшее оборудование, из-за которого возникали большие теплопотери. Провели масштабную реконструкцию сетей, и с начала года горячая вода как в Каменце, так и в Высоком подается регулярно, – говорит Павел Петрович. – Новый график подачи воды – ежедневно с 7:00 до 23:00.

Что касается программы "Чистая вода", то на сегодня в Каменецком районе чистой питьевой водой обеспечено почти 90% домашних подворий. Такого результата удалось достичь за счет строительства станций обезжелезивания. В 2019 году, например, объекты появились в агрогородках Пелище и Войская. Замена напорной блочно-модульной установки водоподготовки на водозаборе "Пеночка", который находится в Высоком, позволила усовершенствовать всю систему очистки воды. Теперь при допустимом показателе уровня железа 0,3 мг/дм3 он составляет 0,2 – 0,1 мг/дм3.

В июне этого года в Каменце ввели в эксплуатацию один из значимых объектов – "сети хозяйственно-бытовой канализации по улицам С.Вирко, Дубовика, Пивненко, 50 лет БССР, Новая, пер. Дубовика".

Поздравляем с Новым годом и Рождеством!

В этот самый волшебный праздник в году хочется пожелать прежде всего здоровья, счастья и исполнения самых заветных желаний.

Пусть вместе с морозами и метелями, пышной нарядной елью и подарками Новый год принесет в вашу жизнь много радостных событий, душевный покой, тепло и уверенность в завтрашнем дне! Пусть близкие, родные и друзья всегда будут поддержкой, а все плохое останется в прошлом. Мира и благополучия вам и вашим семьям!

Коллектив КУМПП ЖКХ "Каменецкое ЖКХ"

Марина Валах. Фото Вадима Якубенка

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