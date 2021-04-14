Сад дружбы заложат в Ивье во время субботника

14 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Ивье во время республиканского субботника заложат сад дружбы с аллеями единства и гостеприимства. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Ивьевском райисполкоме.

Сад из более чем 100 деревьев заложат 17 апреля на территории Ивьевского ясли-сада - начальной школы рядом с автоматической метеорологической станцией. Посвящен он будет Году народного единства.

"Мы называем Ивье городом народного единства, где в мире и согласии проживают представители разных конфессий и национальностей", - отметили в Ивьевском райисполкоме. В городе установлен монумент в честь дружбы четырех конфессий - католиков, православных, мусульман и иудеев, действует музей национальных культур.

Сад будет состоять из нескольких аллей. Например, в закладке аллеи единства примут участие православный и католический священнослужители, имам мусульманской религиозной общины, представители местной власти, Минприроды. Аллею гостеприимства высадят гости района. А в закладке аллеи памяти и славы поучаствуют ветераны и молодое поколение. Многодетные родители со своими детьми высадят аллею семьи, а лучшие ученики школ района заложат аллею умников и умниц.

Запланированы театрализованное сопровождение посадки аллеи, культурная программа.-0-