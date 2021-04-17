Сад дружбы заложили в Ивье

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сад дружбы с аллеями единства и гостеприимства заложили сегодня в Ивье Гродненской области во время республиканского субботника с участием министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрея Худыка, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минприроды.

Сад из более чем 125 деревьев и кустарников заложили на территории Ивьевских яслей-сада - начальной школы рядом с автоматической метеорологической станцией. Сад, посвященный Году народного единства, будет состоять из нескольких аллей.

Как отметили в райисполкоме, Ивье называют городом народного единства, где в мире и согласии проживают представители разных конфессий и национальностей. В городе установлен монумент в честь дружбы четырех конфессий - католиков, православных, мусульман и иудеев, действует музей национальных культур. В закладке аллеи единства, помимо Минприроды, приняли участие православный и католический священнослужители, имам мусульманской религиозной общины, представители местной власти.

Аллею гостеприимства высадили гости района, а в закладке аллеи памяти и славы поучаствовали ветераны и молодое поколение. Многодетные родители со своими детьми высадили аллею семьи, а лучшие ученики школ района заложили аллею умников и умниц.

Кроме того, во время республиканского субботника в Минске коллективы центрального аппарата Минприроды и Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды провели акцию по посадке зеленых насаждений.

"Минприроды приглашает присоединиться к экодвижению "Вместе за чистую и зеленую страну!". Озеленение и благоустройство населенных пунктов - вопрос, важный не только для красоты и комфорта, но и здоровья людей. Зеленые насаждения улучшают экологическую обстановку в населенных пунктах. Деревья играют важную роль в увеличении биоразнообразия, обеспечивая растения и животных благоприятной средой обитания, в смягчении последствий изменения климата, улучшают качество воздуха и охлаждают его, являются защитой от шума. И это только часть выгод. По мнению экспертов, на протяжении своей жизни деревья обеспечивают выгоды в два-три раза больше, чем инвестиции в посадку и уход за ними", - отметили в пресс-службе.-0-

Фото Минприроды