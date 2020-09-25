Сад мира из сирени создадут в Гродно к 100-летию Победы

25 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно сегодня дали старт масштабному проекту "Сирень Победы - Сад Мира", приуроченному к 100-летию Победы в Великой Отечественной войне. К 2045 году в Коложском парке будет высажен сиреневый сад из более чем 250 кустов, передает корреспондент БЕЛТА.

Сад мира создается в Коложском парке в областном центре. Несколько лет назад первая аллея здесь была заложена по проекту "Сирень Победы", приуроченного к 75-летию Великой Победы. Однако, в Гродно решили продлить хорошее начинание и сегодня одновременно с завершением первого проекта дали старт еще более глобальному, посвященному уже 100-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Коллекцию сада пополнили 25 новыми саженцами 6 сортов белорусской и российской селекции. Большинство из них названы в честь выдающихся людей или знаменательных событий времен Великой Отечественной войны. Например, сегодня в областном центре высадили первый в мире куст сорта, носящего имя генерала Алексея Антонова. Уроженец Гродно прославился как талантливый штабной офицер. Участвовал в разработке практически всех значимых операций советских войск в Великой Отечественной войне с декабря 1942 года.

Участие в посадке саженцев приняли представители ветеранских и общественных организаций, Свято-Борисо-Глебской Коложской церкви, школьники, руководство города и области.

Владимир Караник

"Мы помним о той страшной войне, чтим память тех, кто отдал жизнь за нашу свободу, говорим искренние слова благодарности людям, которые в нечеловеческих условиях выстояли и победили. Нам важно сохранить память, сделать правильные выводы из тех страшных уроков и приложить все усилия, чтобы эти события никогда не повторились", - отметил председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник. Он отметил, что Великая Отечественная война стала примером того, как мир перед угрозой глобальных вызовов и угроз смог объединиться, преодолеть разногласия и победить. И память о тех страшных событиях также может стать объединяющим фактором.

Сейчас в саду высажено 100 кустов сирени более чем двух десятков сортов. Планируется, что сад мира будет пополняться новыми сортами каждые 5 лет, а к 2045 году в Гродно появится один из крупнейших садов в стране и Европе - сад сирени.

Цели проекта - сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны, обеспечение преемственности поколений, воспитание молодежи и забота о ветеранах. Инициаторами проекта "Сирень Победы - Сад Мира" выступил Совет ветеранов Ленинского района Гродно совместно с администрацией ботанического сада НАН Беларуси. Начинание поддержали в Свято-Борисо-Глебской Коложской церкви, рядом с которой и заложен сад, а также руководство Гродно.-0-

Фото Леонида Щеглова