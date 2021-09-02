Салат "Рамонак", оливье по-новому и перепелиные яйца: в меню минских школ появятся новые блюда

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В новом учебном году в школьном меню появится ряд новинок, которые придутся по вкусу детям, рассказала журналистам директор торгово-производственного коммунального унитарного предприятия "Комбинат школьного питания города Минска" Надежда Лукашевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Из новых блюд в школьном меню - "филе птицы, запеченное вкусное". Это куриное филе, запеченное под сырно-сметанной массой. Появятся "биточки куриные нежные" - куриная котлетка, приготовленная из мякоти бедра цыпленка. "Также мы разработали ряд салатов. Например, "Рамонак" из свежего огурца с яйцом и сахарной кукурузой с маслом растительным". Салат "оливье новый" - исключили из состава лук, который не нравился ребятам, - рассказала Надежда Лукашевич. - Понравится детям также филе птицы, запеченное с ананасом".

"В этом году для заправки и приготовления блюд будем работать на рапсовом масле отечественного производства и в качестве эксперимента в детские завтраки включаем перепелиные яйца", - отметила директор комбината.

В новом учебном году в меню останутся и те блюда, которые полюбились детям и получили высокую оценку. Например, "шашлычок школьный", который очень нравится детям, включен в осеннее меню. А роллы из школьного питания убрали.-0-