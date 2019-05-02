2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Салют в Минске 9 мая дадут с шести огневых позиций, сообщил журналистам начальник штаба - первый заместитель военного коменданта Минской военной комендатуры Сергей Иванов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Буквально сегодня подготовлен приказ министра обороны о праздновании Дня Победы, в соответствии с которым 9 мая 2019 года в 23.00 состоится праздничный салют 30 залпами в Минске и областных центрах Беларуси: Бресте, Гродно, Гомеле, Витебске и Могилеве", - сказал Сергей Иванов.

В столице места расположения огневых позиций салютных установок планируется разместить в шести точках. Это площадки в парке 50-летия Победы возле стелы "Минск - город-герой", у водохранилища Дрозды рядом с деревней Зацень, на взлетном поле бывшего аэропорта Минск-1, в детском парке имени Горького, парке имени Янки Купалы, микрорайоне Восточный в Уручье.-0-