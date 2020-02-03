Самая технологичная в регионе: в Островце новоселье справила районная больница

3 февраля, Островец /Корр. БЕЛТА/. Районная клиническая больница в Островце с февраля принимает пациентов в новом здании. Клиника стала самой технологичной из районных больниц региона, сообщил сегодня журналистам заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Пранюк, передает корреспондент БЕЛТА.

Объект вводится поэтапно, первая очередь - в феврале: открыты три корпуса, начали работу 13 отделений, пять из которых межрайонные, на 232 койки. Еще два корпуса будут сданы в июне. Всего в составе больницы будет 16 отделений, в том числе межрайонные и даже межобластные, на 382 койки.

"В Гродненской области планово модернизируется система здравоохранения, создаются центры для качественного и доступного медобслуживания населения. Размещены они таким образом, чтобы всем жителям области было максимально удобно, близко к ним добираться. Такими центрами стали Гродно, Лида, Слоним, Волковыск и, конечно, Островец", - отметил Виктор Пранюк. Он подчеркнул, что в больницах в этих городах концентрируется высокотехнологичное оборудование, работают высококлассные специалисты, создаются межрайонные отделения по оказанию той или иной помощи на высочайшем уровне. Островецкая больница, в частности, стала ресурсным центром для пациентов из близлежащих районов Гродненской, Минской и Витебской областей. Значимым ее строительство было и с точки зрения увеличения числа жителей Островца и района, связанного с вводом в эксплуатацию БелАЭС.

Клиника сегодня - это ресурсный межрайонный центр по оказанию медпомощи пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения, а также при остром коронарном синдроме, который зачастую предшествует инфаркту миокарда. При запуске второй очереди предусматривается открытие межрайонного травматологического центра, перинатального центра второго уровня, а также межрайонного инфекционного отделения.

Строили больницу по индивидуальному проекту. Стоимость составила около Br127 млн, более Br27 млн из которых было направлено на приобретение около 5 тыс. единиц оборудования. По техническому оснащению Островецкая больница - самая укомплектованная районная больница Гродненской области.

"В клинике сегодня хорошая диагностическая база. В частности, современнейшие компьютерный томограф, а также магнитно-резонансный томограф. К слову, Островец стал первым районным центром, где появился аппарат МРТ. Есть и современное рентген-оборудование, и другая необходимая техника", - отметил главный врач Островецкой центральной районной клинической больницы Владимир Можейко. Он подчеркнул, что база больницы позволяет проводить весь спектр диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий для людей любого возраста.

Немало внимания было уделено персоналу. Сегодня Островецкую больницу можно назвать одной из самых молодых: в коллектив влились более 100 молодых врачей, работников среднего и технического персонала. "Получился своеобразный сплав молодости и опыта. Специалисты проходили подготовку на кафедрах медвузов страны, стажировались в ведущих клиниках. Важно было, чтобы с первых дней наши сотрудники были готовы работать в новых условиях, на новом оборудовании, на новом уровне", - отметил Владимир Можейко. Он подчеркнул, что в новую больницу переехали на постоянную работу опытные специалисты из Гродно, Минска, других городов. Для многих переезд связан с возможностями профессионального и карьерного роста.

Решается в Островце и жилищный вопрос. Как рассказал главврач, в 2019 году все молодые специалисты были обеспечены жильем. Вскоре будет сдан 50-квартирный дом для медиков, начинается строительство еще одного. Кроме того, для медработников было построено новое общежитие, а также реконструированы имеющиеся раньше.

Виктор Пранюк отметил, что в регионе будет продолжена работа по модернизации медучреждений. На прошлой неделе, например, начал работу новый компьютерный томограф в университетской клинике в Гродно. Аналогичный аппарат будет установлен вскоре в Лиде - там продолжается реконструкция хирургического комплекса районной больницы.

В дальнейшем старые корпуса Островецкой ЦРБ будут реконструированы и перепрофилированы в поликлинику на 640 посещений в смену.-0-

Фото Леонида Щеглова