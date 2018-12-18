Самая высокая загрузка гостиниц Минска ожидается с 29 декабря по 2 января

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самая высокая загрузка гостиниц Минска в период новогодних и рождественских праздников ожидается с 29 декабря по 2 января, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник ГУ "Управление бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома" Юрий Натычко.

В предпраздничные и праздничные дни наибольшим спросом пользуются многоместные номера, а интерес к одноместному размещению заметно снижается. "Туристы активно бронируют места проживания в Минске с 25 декабря по 10 января, можно отметить незначительный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По оперативной информации, в последнюю неделю декабря заполняемость гостиниц столицы прогнозируется на уровне 70-85%, причем некоторые из них забронированы практически на 100%", - отметил Юрий Натычко.

Гостиничные комплексы проводят акции с предоставлением скидок, организуют праздничные мероприятия с шоу-программами. Традиционно в основном на новогодние праздники в Минск приезжают туристы из России, Украины, Казахстана, стран Балтии, Италии, Германии и Польши.

Гости белорусской столицы могут разместиться в 51 гостинице разного уровня и формы собственности. Также услуги проживания предлагают хостелы, общежития для приезжих, гостевые дома и другие средства размещения. Средняя стоимость номера в отеле составляет $43,4, тогда как в 2015-2016 годах она приближалась к $50-60 за номер. С 2017 года цены остаются примерно на одном уровне.

Спрос на проживание в основном формируют иностранные туристы, на них приходится около 78% объема оказываемых в Минске гостиничных услуг.-0-