Самец альпаки появился в Минском зоопарке

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском зоопарке появился новый житель - самец альпаки, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Двухлетний питомец по кличке Каштан уже гуляет по вольеру. Он был доставлен в Минск из Риги. Это совсем молодое животное: продолжительность жизни альпак в среднем 20 лет.

"К его приезду подготовили отапливаемый вольер с теплой подстилкой из сена. Каштан легко пошел на контакт, осторожно, но адаптируется на новом месте", - рассказали в учреждении.

Минский зоопарк работает с 1984 года. В его коллекции как экзотические животные, так и редкие представители фауны Беларуси. Всего здесь содержатся около 2 тыс. животных.-0-