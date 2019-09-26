Самое большое в Беларуси куриное яйцо снесено на одной из птицефабрик Могилевской области

26 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Самое большое в Беларуси куриное яйцо появилось в агрокомбинате "Приднепровский" в Могилевском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

Вес рекордсмена составил 182 г, длина - 83 мм, а ширина - 67 мм. Как отметили специалисты птицефабрики, этот рекорд - случайное стечение обстоятельств. Вырастить такое яйцо специально невозможно.

Предыдущее яйцо-рекордсмен в Беларуси было снесено в Гродненской области. В 2017 году вес самого большого куриного яйца составил 160 г.

Самое большое яйцо в мире, которое внесено в Книгу рекордов Гиннесса, было обнаружено в США еще в 1956 году. Его вес составил 454 г.

Открытое акционерное общество "Агрокомбинат "Приднепровский" расположено в агрогородке Романовичи Могилевского района. Основная продукция предприятия - куриные яйца.-0-