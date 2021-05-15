Самого заботливого и творческого многодетного отца выберут в Гомеле

15 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Городской конкурс "Папин день - каждый день!" пройдет сегодня в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.
Участниками станут отцы многодетных семей. Важно, чтобы конкурсанты состояли в первом браке, воспитывали трех и более детей. Семья должна вести здоровый образ жизни, иметь устоявшиеся семейные традиции, занимать активную жизненную позицию. Организаторы допускают участие в конкурсе близких родственников.
На сцене Городского центра культуры отцы представят визитную карточку, презентуют видеоролик о единстве семьи. Также они расскажут "Сказку на новый лад": нужно будет передать сюжет известной сказки, используя слова, представленные на листе бумаги. Самым зрелищным обещает быть творческий конкурс.
Мероприятие направлено на популяризацию семейных ценностей, укрепление института семьи и имиджа многодетных пар.-0-